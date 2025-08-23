Real Oviedo-Real Madrid, il pronostico di DDD: quale Real avrà la meglio?

I campioni allenati da Xabi Alonso partiranno favoriti, ma la neopromossa cercherà di giocarsi le sue carte con il suo bomber e la voglia di stupire.

Giorgio Abbratozzato 23 agosto 2025 (modifica il 23 agosto 2025 | 19:32)

Il Real Oviedo si prepara a vivere una notte magica contro i giganti del Real Madrid. I neopromossi tornano in Liga dopo 25 anni e sono consapevoli della differenza tecnica con i loro avversari. Gli Asturiani proveranno a giocarsela a viso aperto nonostante la partita sembri a senso unico.

Il momento delle due squadre — I blancos arrivano alla sfida dopo aver battuto per 1-0 l'Osasuna grazie al rigore di Mbappé. Il difensore Dean Huijsen ha dimostrato di essere già un pilastro in difesa per gli spagnoli. Il Real Oviedo ha perso per 2 a 0 la sua prima sfida di Liga contro il Villarreal, i gol di Pape Gueye e di Etta Eyong hanno consegnato ai padroni di casa una vittoria agevole.

Il Real Madrid ha una superiorità tecnica impressionante. Nell'ultima partita abbiamo visto l'ingresso di Mastantuono, uno dei talenti più brillanti, e potrà mettersi in mostra anche nella prossima partita. Continua invece ad essere elemento di discussione il non ingresso di Rodrygo, accostato al Manchester City negli ultimi giorni. La neopromossa potrà contare sul suo bomber di riferimento Salomón Rondón per provare ad avere delle speranze di fare risultato.

Real Oviedo-Real Madrid, il pronostico di DDD — La vittoria della squadra ospite è quotata 1.30 dai bookmakers mentre il pareggio è dato a 5.50. Una vittoria della neopromossa è quotata 9.50, insomma salvo imprevisti il Real Madrid dovrebbe riuscire a vincere senza troppi problemi. Mbappé, Mastantuono, Vinicius e tutti i loro compagni hanno avuto tempo per impadronirsi delle tattiche del mister Xabi Alonso. Ci aspettiamo un risultato finale di 4 a 0 con almeno un gol di Mbappé e un assist di Mastantuono o Arda Güler.