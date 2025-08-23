derbyderbyderby calcio estero Real Oviedo-Real Madrid: il focus sui giocatori chiave del match

La previsione

Real Oviedo-Real Madrid: il focus sui giocatori chiave del match

Real Oviedo-Real Madrid: il focus sui giocatori chiave del match - immagine 1
L'analisi su chi potranno essere gli uomini chiave tra gli asturiani e i blancos, che partono favoriti in vista della partita data la loro superiorità tecnica
Giorgio Abbratozzato
Giorgio Abbratozzato

Il Real Oviedo di Santi Cazorla è pronto ad affrontare il super team del Real Madrid, allenato da Xabi Alonso. Gli asturiani punteranno sulle loro stelle offensive per cercare di sorprendere gli avversari. I blancos, forti di un organico pieno di campioni, cercheranno di imporre ritmo ed intensità sin dai primi minuti. La sfida promette scintille in ogni reparto. Entrambe le squadre hanno motivazioni forti: i padroni di casa vogliono dimostrare di poter competere nel massimo campionato spagnolo, i madrileni vorranno confermare la propria superiorità tecnica.

Chi sarà la sorpresa del Real Oviedo?

—  

Il Real Oviedo sa che non sarà una partita facile, Salomón Rondón sarà il punto di riferimento in attacco, l’uomo su cui la squadra dovrà fare affidamento. Sarà lui a far respirare la squadra, gestire palloni preziosi e provare a finalizzare le poche occasioni che si presenteranno. Aarón Escandell, il portiere della squadra, dovrà garantire sicurezza al reparto difensivo e contenere al meglio i tiri degli avversari.

Real Oviedo-Real Madrid: il focus sui giocatori chiave del match- immagine 2
Salomón Rondón del Venezuela colpisce di testa il pallone contrastato da Nicolás Otamendi dell’Argentina durante il quarto di finale della Copa América Brasile 2019 tra Argentina e Venezuela allo Stadio Maracanã il 28 giugno 2019 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

Chi potrà incidere di più per il Real Madrid?

—  

I blancos hanno un undici titolare che non ha nulla da invidiare a nessun'altra squadra in tutto il mondo. Per questa partita la certezza sarà Mbappé, che vorrà continuare a segnare ed è capace di farlo in ogni modo possibile. Non ci sarà solo lui in campo però, nei 90 minuti potrebbero incidere anche diverse "seconde linee" se così si possono chiamare. Mastantuono e Arda Güler sono pronti a incidere sia da titolari sia a gara in corso.

La partita potrebbe essere molto chiusa con il Real Madrid che dovrà che dovrà scardinare la difesa con pazienza e qualità. In una partita del genere le doti di Brahim Díaz, brevilineo e abile nei mezzi spazi, giocando con pochi tocchi , potranno fare la differenza.

Real Oviedo-Real Madrid: il focus sui giocatori chiave del match- immagine 3
Brahim Diaz, favorito per una maglia da titolare contro l'Atletico Madrid. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
Leggi i
commenti
Calcio estero: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA