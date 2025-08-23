Real Oviedo-Real Madrid: il focus sui giocatori chiave del match

Il Real Oviedo sa che non sarà una partita facile, Salomón Rondón sarà il punto di riferimento in attacco, l’uomo su cui la squadra dovrà fare affidamento. Sarà lui a far respirare la squadra, gestire palloni preziosi e provare a finalizzare le poche occasioni che si presenteranno. Aarón Escandell, il portiere della squadra, dovrà garantire sicurezza al reparto difensivo e contenere al meglio i tiri degli avversari.

Chi potrà incidere di più per il Real Madrid?

I blancos hanno un undici titolare che non ha nulla da invidiare a nessun'altra squadra in tutto il mondo. Per questa partita la certezza sarà Mbappé, che vorrà continuare a segnare ed è capace di farlo in ogni modo possibile. Non ci sarà solo lui in campo però, nei 90 minuti potrebbero incidere anche diverse "seconde linee" se così si possono chiamare. Mastantuono e Arda Güler sono pronti a incidere sia da titolari sia a gara in corso.