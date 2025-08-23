Il Real Oviedo di Santi Cazorla è pronto ad affrontare il super team del Real Madrid, allenato da Xabi Alonso. Gli asturiani punteranno sulle loro stelle offensive per cercare di sorprendere gli avversari. I blancos, forti di un organico pieno di campioni, cercheranno di imporre ritmo ed intensità sin dai primi minuti. La sfida promette scintille in ogni reparto. Entrambe le squadre hanno motivazioni forti: i padroni di casa vogliono dimostrare di poter competere nel massimo campionato spagnolo, i madrileni vorranno confermare la propria superiorità tecnica.
La previsione
Real Oviedo-Real Madrid: il focus sui giocatori chiave del match
Chi sarà la sorpresa del Real Oviedo?—
Il Real Oviedo sa che non sarà una partita facile, Salomón Rondón sarà il punto di riferimento in attacco, l’uomo su cui la squadra dovrà fare affidamento. Sarà lui a far respirare la squadra, gestire palloni preziosi e provare a finalizzare le poche occasioni che si presenteranno. Aarón Escandell, il portiere della squadra, dovrà garantire sicurezza al reparto difensivo e contenere al meglio i tiri degli avversari.
Chi potrà incidere di più per il Real Madrid?—
I blancos hanno un undici titolare che non ha nulla da invidiare a nessun'altra squadra in tutto il mondo. Per questa partita la certezza sarà Mbappé, che vorrà continuare a segnare ed è capace di farlo in ogni modo possibile. Non ci sarà solo lui in campo però, nei 90 minuti potrebbero incidere anche diverse "seconde linee" se così si possono chiamare. Mastantuono e Arda Güler sono pronti a incidere sia da titolari sia a gara in corso.
La partita potrebbe essere molto chiusa con il Real Madrid che dovrà che dovrà scardinare la difesa con pazienza e qualità. In una partita del genere le doti di Brahim Díaz, brevilineo e abile nei mezzi spazi, giocando con pochi tocchi , potranno fare la differenza.
