Un centenario che sarà caratterizzato da una serie di eventi che vanno avanti già da inizio stagione. E il programma non è ancora finito

Mattia Celio Redattore 26 marzo - 16:44

A mezzanotte nella città di Oviedo è partita la festa. Fuochi d'artificio lanciati da 25 punti diversi della città, su iniziativa del gruppo di tifosi Fondo Norte, hanno dato il via ad una giornata speciale. La città celebrava il centenario della sua squadra. Il 26 marzo di un secolo fa, infatti, nasceva la Real Oviedo in seguito alla fusione tra il Real Stadium Club Ovetense e il Real Club Deportivo de Oviedo.

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Real Oviedo, una storia lunga 100 anni e ancora da scrivere: un secolo fa nascevano i Carbayones — La Real Oviedo fa tripla cifra. Per l'omonima città oggi è un giorno di grande festa perché il 26 marzo di 100 anni fa nascevano i Carbayones. In un secolo di storia la squadra non ha ancora avuto la soddisfazione di portare in bacheca un trofeo, ma questo non toglie la gioia per il grande traguardo: "Certo che dobbiamo festeggiare. Dobbiamo concentrarci sul presente; non si sa mai cosa succederà domani" - ha dichiarato la bandiera Vicente Gonzalez-Villamil, difensore azzurro dal 1970 al 1981.

Dello stesso parere è Vili, altra bandiera della Real Oviedo (403 presenze in azzurro). Difensore anche lui, il classe '56 non ha evitato di parlare dell'attuale posizione in classifica (ultimo posto), ma ha sottolineato ciò che conta davvero: un centenario merita sempre di essere festeggiato. Questo anniversario, inoltre, non è stato un evento di un solo giorno, ma un'occasione preparata nel corso dei mesi precedenti.

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Nel corso della stagione, infatti, sono state presentate maglie commemorative. E a dicembre, lo stadio Tartière ha ospitato oltre cento ex giocatori per l'evento 'Legends Meeting'. A gennaio è stata organizzata una mostra su Isidro Lángara, leggenda del calcio spagnolo e mitico bomber dei Godos: 304 reti in "sole" 249 presenze. Inoltre, è stata organizzata anche una visita in Vaticano, dove una delegazione del club ha donato a Papa Leone XIV maglie e simboli delle Asturie.

Nei prossimi mesi, inoltre, allo Stadio Tartière verrà organizzata un'amichevole che vedrà di fronte gli amici di Santi Cazorla, attuale centrocampista della Real Oviedo, e quelli dell'ex calciatore Esteban Suarez, altra bandiera azzurra con oltre 250 presenze. Cento anni sono un lungo periodo: dall'arrivo in Europa alla retrocessione in Terza Divisione. Oggi Oviedo ricorda tutto questo con le sue strade tinte di blu e lo stadio Tartiere come punto d'incontro.

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