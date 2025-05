Dove vedere la partita in diretta, le probabili formazioni e le ultime novità del match della trentaquattresima giornata

Filippo Montoli 3 maggio 2025 (modifica il 3 maggio 2025 | 11:31)

A chiudere la domenica de LaLiga sarà il Derbi vasco tra Real Sociedad e Athletic Bilbao alle ore 21. Per i padroni di casa si tratta del secondo derby consecutivo, avendo giocato e perso la scorsa giornata contro il Deportivo Alaves. Le due squadre puntano a obiettivi molto diversi e sono distanti ben 18 punti in classifica. Gli ospiti puntano a vincere per mantenersi saldamente al quarto posto, mentre gli uomini di Imanol Alguacil devono sperare nei 3 punti per non perdere la possibilità di qualificarsi a una competizione europea. Ecco dove vedere Real Sociedad-Athletic Bilbao in diretta e le probabili formazioni.

Lo stato di forma delle squadre — La Real Sociedad arriva da tre partite consecutive senza vittoria e questo rischia di compromettere la rincorsa all'Europa della squadra di San Sebastian. Attualmente si trova in 11° posizione, a due punti dall'8° posto valevole per la Conference League. Imanol Alguacil ha appena annunciato di avere intenzione di lasciare il club a fine stagione e sicuramente vuole farlo nel migliore dei modi. La vittoria nel derby basco è ciò che potrebbe dare quella spinta in più per le poche partite rimaste da giocare.

L'Athletic Bilbao è reduce dalla pesantissima sconfitta casalinga di giovedì contro il Manchester United che mette seriamente a rischio la possibilità di andarsi a giocare la finale di Europa League nel proprio stadio. La testa dei giocatori sarà sicuramente in parte rivolta al match di ritorno, ma in campionato non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia. Attualmente al 4° posto, l'Athletic si trova 6 punti sopra la zona Europa League occupata dal Betis, anch'esso impegnato in una semifinale europea.

Le probabili formazioni — Alguacil ha appena perso per il resto della stagione la punta Oskarsson e non riesce a recuperare in tempo Zubeldia per domani sera. Per questo dovrebbe puntare sul 4-3-3. In porta Remiro, davanti al quale giocheranno Elustondo e Aguerd, affiancati sulle fasce da Aramburu e Ahien. Linea a tre di centrocampo composta da Brais Mendez, Zubimendi e Pablo Marín. In attacco Kubo e Sergio Gómez supporteranno Oyarzabal schierato necessariamente come punta.

Ernesto Valverde dovrà fare a meno, almeno dall'inizio, del capitano De Marcos e di Sancet, ma dovrebbe schierare il solito 4-2-3-1. Come di consueto, la porta in campionato sarà difesa da Unai Simón. In difesa gli esterni Gorosabel e Lekue saranno affiancati dalla coppia di centrali Vivian e Nuñez. In mediana Prados e de Galarreta faranno da collante tra difesa e il trio Berenguer, Unai Gómez e Iñaki Williams. Attacco affidato a Guruzeta.

REAL SOCIEDAD (4-3-3) :Remiro; Aramburu, Elustondo, Aguerd, Ahien; Mendez, Zubimendi, Pablo Marín; Kubo, Oyarzabal, Sergio Gómez. Allenatore: Imanol Alguacil.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón, Gorosabel, Nuñez, Vivian, Lekue; Prados, de Galarreta; Iñaki Williams, Unai Gómez, Berenguer; Guruzeta. Allenatore: Ernesto Valverde.

Real Sociedad-Athletic Bilbao, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — Il derby basco di domenica sera alle ore 21 sarà visibile, come per tutta la Liga, su Dazn in diretta tv e in streaming sull'app. Sarà possibile seguire la partita con telecronaca italiana di Luca Farina, con commento originale spagnolo o in lingua inglese. Durante il match sarà attiva la funzione FanZone che permetterà agli spettatori di divertirsi con quiz, sondaggi e altro ancora.