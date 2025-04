Real Sociedad, Alguacil è una furia: “Il Real Madrid non ha bisogno di aiuti”

La rabbia e la delusione dell'allenatore spagnolo dopo l'eliminazione dalla semifinale di coppa

Federico Grimaldi 2 aprile - 10:17

Scoppia la polemica dopo la partita pirotecnica di ieri sera tra Real Madrid e Real Sociedad. La squadra di Alguacilha fatto una prova audacia, culminata con ben 4 gol al Bernabeu. Eppure, non sono bastati per battere i Blancos, che ancora una volta sono riusciti ad uscire da una situazione drammatica. L'allenatore della squadra ospite, però, ha avuto qualcosa da ridire sull'arbitraggio.

Real Sociedad, Alguacil: "A parti inverse sarebbe andata diversamente" — Quest'anno, la Real Sociedad, sta avendo una stagione molto sfortunata. Dopo l'eliminazione contro lo United in Europa League, ne arriva un'altra, che avrebbe potuto portare la squadra di Alguacil a giocarsi la finale di Coppa del Re. L'allenatore spagnolo ha elogiato i propri giocatori e inveito contro un sistema, come da lui ammesso, sbagliato: "Era fuorigioco. Può essere fischiato, ma invece non l'hanno fatto, punto. Ci hanno eliminati per colpa dell'arbitro, che dovrebbe essere neutrale. Il Real Madrid è un grande club e non ha bisogno di alcun aiuto".

"Sono convinto che loro (gli arbitri) non avrebbero assegnato il gol se fosse successo nell'altra area. Prima della partita nessuno avrebbe scommesso un soldo su di noi e siamo ovviamente delusi da questa partita. Alla squadra non mancavano né gioco né personalità. Non siamo riusciti ad arrivare alla finale tanto desiderata, ma siamo andati via orgogliosi della nostra partita, che ha superato le aspettative di molti. Le notti storiche restano impresse quando si arriva in finale, ma questa rimarrà nel profondo del mio cuore".

💥 Imanol Alguacil: "Pedimos que todo sea neutro. El Real Madrid no necesita este tipo de ayudas" pic.twitter.com/BoAcsIKtdu

— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 1, 2025

Oyarzabal si unisce alla protesta — Ricordate Oyarzabal? Oltre ad essere un calciatore formidabile, simbolo della propria squadra, è anche ricordato per un particolare sfogo dopo l'eliminazione contro lo United in Europa League. Ieri, dopo l'eliminazione contro il Real, lo ha rifatto. Si è scagliato contro il torto arbitrale ricevuto e si è unito ad Alguacil nella lotta contro gli arbitri: "Per me, il fuorigioco è molto chiaro. Soprattutto perché Mbappé fa la mossa per interrompere Igor (Zubeldia) e influenza l'azione. Se non si fosse mosso, non sarebbe stato lo stesso. E a causa di una decisione che non è stata presa, abbiamo subito dopo questo gol su calcio d'angolo ed è un peccato".

"Siamo entrambi tristi e orgogliosi di aver perso in questo modo. Soprattutto perché, a parte noi, prima della partita nessuno credeva in noi e che avremmo potuto ribaltare il risultato dell'andata. È difficile. Perché quando eravamo in vantaggio per 3-1 a dieci minuti dalla fine, sentivamo che avevamo la qualificazione in mano, che ci eravamo molto vicini e che non ci serviva molto di più. Ma Real, devi ucciderli più di una volta per finirli".

🗣️ Oyarzabal: "You have to k*ll these guys more than once to beat them." pic.twitter.com/7nCXd6uMTb

— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 2, 2025