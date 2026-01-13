derbyderbyderby calcio estero Real Sociedad-Osasuna, derby basco di coppa: il pronostico di DDD

COPA DEL REY

Real Sociedad-Osasuna, derby basco di coppa: il pronostico di DDD

Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma martedì 13 gennaio
Filippo Montoli
Filippo Montoli

La prima serie di partite degli Ottavi di Finale di Copa del Rey vede la sfida tra Real Sociedad e Osasuna. La gara è in programma martedì 13 gennaio alle ore 21:00 alla Reale Arena di San Sebastian. È il terzo anno consecutivo che le due squadre, le cui città sono divise da pochi chilometri, si affrontano in coppa. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Real Sociedad-Osasuna.

I precedenti tra le due squadre

Real Sociedad e Osasuna si sono incontrate 98 volte nella loro storia. Il bilancio dice 51 vittorie per i biancoblu, 28 per la squadra di Pamplona e 19 pareggi. I padroni di casa guidano anche il dato dei gol totali, avendone segnati 126 rispetto agli 88 degli avversari. Le due squadre si sono affrontate 7 volte in coppa. La Real Sociedad ha vinto 4 di questi incontri, l'Osasuna 2, mentre il pareggio è solo 1, quando il turno era diviso tra andata e ritorno.

Real Sociedad-Osasuna, derby basco di coppa: il pronostico di DDD- immagine 2
Goncalo Guedes, attaccante della Real Sociedad. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Negli ultimi 22 incontri la squadra di San Sebastian ha dominato il confronto, perdendo solo 3 volte. Queste sono però arrivate consecutivamente tra il 2024 e il 2025, due delle quali proprio alla Reale Arena. La partita d'andata di campionato della stagione in corso è terminata 3-1 per la Real Sociedad in trasferta, dopo l'iniziale svantaggio del primo tempo.

Le probabili formazioni

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Martin, Gomez; Mendez, Gorrotxategi, Soler; Kubo, Guedes, Barrenetxea. Allenatore: Pellegrino Matarazzo.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Galan, Herrando, Catena, Rosier; Torrò, Moncayola; Munoz, Oroz, Garcia; Budimir. Allenatore: Alessio Lisci.

Real Sociedad-Osasuna, derby basco di coppa: il pronostico di DDD- immagine 3
Ante Budimir, attaccante dell'Osasuna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Real Sociedad-Osasuna, il pronostico di DDD

Per i bookmakers i padroni di casa partono nettamente favoriti, con una quota di 1.68. Seguono nell'ordine il pareggio a 3.50 e la vittoria degli ospiti a 4.75. La Real Sociedad, dopo aver perso tre gare consecutive con l'Osasuna, ha vinto le ultime due sfide. Dall'addio di Sergio Francisco, inoltre, la squadra non è stata ancora sconfitta. Ha vinto con Eldense (in coppa per 1-2) e Getafe (1-2), mentre ha pareggiato con Levante (1-1) e Atletico Madrid (1-1).

L'Osasuna dell'italiano Lisci mantiene un andamento altalenante in questa stagione. La squadra arriva dalla sconfitta con il Girona per 1-0 in campionato dopo aver pareggiato con l'Athletic Bilbao 1-1 e aver battuto l'Alaves 3-0. In coppa, invece, aveva sconfitto l'Huesca per 2-4 dopo i tempi supplementari. Il pronostico del risultato esatto di Real Sociedad-Osasuna è 2-1.

