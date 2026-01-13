Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma martedì 13 gennaio

Filippo Montoli 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 19:02)

La prima serie di partite degli Ottavi di Finale di Copa del Rey vede la sfida tra Real Sociedad e Osasuna. La gara è in programma martedì 13 gennaio alle ore 21:00 alla Reale Arena di San Sebastian. È il terzo anno consecutivo che le due squadre, le cui città sono divise da pochi chilometri, si affrontano in coppa. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Real Sociedad-Osasuna.

I precedenti tra le due squadre — Real Sociedad e Osasuna si sono incontrate 98 volte nella loro storia. Il bilancio dice 51 vittorie per i biancoblu, 28 per la squadra di Pamplona e 19 pareggi. I padroni di casa guidano anche il dato dei gol totali, avendone segnati 126 rispetto agli 88 degli avversari. Le due squadre si sono affrontate 7 volte in coppa. La Real Sociedad ha vinto 4 di questi incontri, l'Osasuna 2, mentre il pareggio è solo 1, quando il turno era diviso tra andata e ritorno.

Negli ultimi 22 incontri la squadra di San Sebastian ha dominato il confronto, perdendo solo 3 volte. Queste sono però arrivate consecutivamente tra il 2024 e il 2025, due delle quali proprio alla Reale Arena. La partita d'andata di campionato della stagione in corso è terminata 3-1 per la Real Sociedad in trasferta, dopo l'iniziale svantaggio del primo tempo.

Le probabili formazioni — REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Martin, Gomez; Mendez, Gorrotxategi, Soler; Kubo, Guedes, Barrenetxea. Allenatore: Pellegrino Matarazzo.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Galan, Herrando, Catena, Rosier; Torrò, Moncayola; Munoz, Oroz, Garcia; Budimir. Allenatore: Alessio Lisci.

Real Sociedad-Osasuna, il pronostico di DDD — Per i bookmakers i padroni di casa partono nettamente favoriti, con una quota di 1.68. Seguono nell'ordine il pareggio a 3.50 e la vittoria degli ospiti a 4.75. La Real Sociedad, dopo aver perso tre gare consecutive con l'Osasuna, ha vinto le ultime due sfide. Dall'addio di Sergio Francisco, inoltre, la squadra non è stata ancora sconfitta. Ha vinto con Eldense (in coppa per 1-2) e Getafe (1-2), mentre ha pareggiato con Levante (1-1) e Atletico Madrid (1-1).

L'Osasuna dell'italiano Lisci mantiene un andamento altalenante in questa stagione. La squadra arriva dalla sconfitta con il Girona per 1-0 in campionato dopo aver pareggiato con l'Athletic Bilbao 1-1 e aver battuto l'Alaves 3-0. In coppa, invece, aveva sconfitto l'Huesca per 2-4 dopo i tempi supplementari. Il pronostico del risultato esatto di Real Sociedad-Osasuna è 2-1.