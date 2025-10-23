Real Sociedad-Siviglia, il pronostico di DDD: baschi favoriti, ma il Goal…

Real Sociedad-Siviglia inaugura il decimo turno di Liga: info partita, probabili formazioni, scopri il pronostico dell'anticipo del venerdì

Vincenzo Bellino Redattore 23 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 21:05)

La decima giornata di Liga si apre con una sfida delicatissima tra Real Sociedad e Siviglia, in programma questa sera alle 21:00 all’Anoeta. Due squadre dal cammino finora altalenante, ma con ambizioni molto diverse: i baschi cercano disperatamente di rialzarsi dopo un inizio di stagione disastroso, mentre gli andalusi vogliono reagire al passo falso interno contro il Maiorca e consolidare la propria posizione in zona europea.

Qui Real Sociedad — Momento nerissimo per la squadra di Francisco, ferma al terzultimo posto con soli 6 punti in 9 giornate. Un bilancio misero, con una sola vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte. L’ultimo turno ha lasciato l’amaro in bocca: 1-1 sul campo del Celta Vigo, nonostante la lunga superiorità numerica.La squadra crea, ma concretizza poco e soprattutto sembra fragile dal punto di vista mentale. Il tecnico è in bilico, e una sconfitta contro il Siviglia potrebbe costargli la panchina. Oyarzabal resta il leader tecnico, con Barrenetxea e Mendez pronti a sostenerlo.

Qui Siviglia — La squadra di Matías Almeyda vive una stagione dalle due facce: spettacolare e dominante in alcune partite (come il 4-1 rifilato al Barcellona), ma incapace di dare continuità. Il tonfo casalingo per 1-3 col Maiorca ha riacceso dubbi e tensioni.Gli andalusi restano comunque a metà classifica con 13 punti, forti di un attacco prolifico (16 reti segnate) ma di una difesa ancora da registrare. L’infortunio di Azpilicueta pesa, ma Vargas e Romero garantiscono imprevedibilità davanti.

Real Sociedad-Siviglia, probabili formazioni — Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Munoz; Mendez, Soler, Herrera, Gomez; Oyarzabal, Barrenetxea. Allenatore: Francisco

Siviglia (4-3-3): Vlachodimos; Carmona, Martinez, Marcao, Suazo; Agoumé, Sow, Mendy; Sanchez, Romero, Vargas. Allenatore: Almeyda

Il pronostico di DDD — Le quote dei bookmaker raccontano di una sfida equilibrata, con la Real Sociedad leggermente favorita: il segno 1 si aggira attorno al 2.00, il pareggio oscilla tra 3.40 e 3.50, mentre il successo del Siviglia vale circa 3.90. L’impressione è che il fattore campo e la necessità di riscatto dei baschi influenzino i mercati, ma la squadra di Francisco, pur generosa, continua a mostrare limiti evidenti nella gestione dei momenti chiave.

Il Siviglia, al contrario, alterna prove convincenti a crolli improvvisi, segno di una formazione ancora alla ricerca di equilibrio. Per questo motivo, l’idea di puntare su un esito secco appare rischiosa: il pareggio può diventare una soluzione sensata, anche alla luce del fatto che accontenterebbe entrambe e, soprattutto, potrebbe salvare la panchina del tecnico basco.

Sul fronte goal, i numeri parlano chiaro: la Real Sociedad ha collezionato sei “Goal” nelle prime nove giornate, il Siviglia addirittura sette, sintomo di due difese spesso perforabili ma anche di attacchi capaci di colpire con una certa regolarità. L’esito Goal (entrambe a segno) diventa così l’opzione più coerente, proposta intorno a 1.80, e rappresenta la scelta più logica per chi cerca valore.

Più equilibrato invece il confronto tra Over e Under 2.5: i padroni di casa tendono a partite chiuse, mentre gli ospiti amano giocare a viso aperto; ne può scaturire una gara vivace ma non necessariamente ricca di reti, con l’Over 2.5 leggermente favorito a quota vicina all’1.90. In sintesi, è lecito aspettarsi una sfida combattuta, con momenti di tensione e qualche disattenzione difensiva da entrambe le parti: il pronostico più solido resta il Goal, con l’idea di un pareggio con reti (1-1 o 2-2) che resta lo scenario più probabile.