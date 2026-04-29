13 giornate di squalifica. Così la RFEF ha deciso di punire Esteban Andrada, dopo il folle gesto nei minuti finali del derby contro l'Huesca

Francesco Di Chio
Huesca Zaragoza Andrada

Zaragoza, Andrada dà di matto: espulsione e poi colpisce con un pugno al capitano dell’Huesca

La punizione per Andrada

È arrivata la tanto attesa punizione per Esteban Andrada. Il portiere del Real Saragozza infatti, a seguito dell'aggressione ai danni di Jorge Pulido nella partita contro l'Huesca, è stato sanzionato con 13 giornate di squalifica dalla RFEF, chiudendo così la stagione con largo anticipo.

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