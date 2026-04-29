13 giornate di squalifica. Così la RFEF ha deciso di punire Esteban Andrada, dopo il folle gesto nei minuti finali del derby contro l'Huesca
Zaragoza, Andrada dà di matto: espulsione e poi colpisce con un pugno al capitano dell’Huesca
La punizione per Andrada
È arrivata la tanto attesa punizione per Esteban Andrada. Il portiere del Real Saragozza infatti, a seguito dell'aggressione ai danni di Jorge Pulido nella partita contro l'Huesca, è stato sanzionato con 13 giornate di squalifica dalla RFEF, chiudendo così la stagione con largo anticipo.
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