Record di vendite per la maglietta di Henderson: ma il derby lo vince… Bob Marley

Ajax, in 24 ore Henderson ha venduto più magliette di Blind e Tadic in una settimana. L'uniforme con il nome dell'inglese non ha però superato l'edizione speciale ispirata a Bob Marley, che è stata un successo assoluto.

L'Ajax ha acquistato Jordan Henderson che, dopo la parentesi in Arabia Saudita, è tornato a giocare in Europa. Il calciatore ha scelto la numero 6 ed ha già fatto registrare un record storico.

Incredibile, se si pensa che il costo non è irrisorio e si aggira sui 100 euro. Meglio di lui ha fatto solo Bob Marley - nella stagione 2021/2022 - con la maglietta dedicata al cantante giamaicano ed alla sua "Three little birds". Ci preme ricordare come quella divisa violava il regolamento della federazione olandese per i tre uccellini apposti sul colletto, non avendo nessun collegamento con il club sono stati prontamente rimossi.