C’è una squadra in Francia che continua a sfidare le logiche del calcio moderno e a trasformare ogni stagione in un autentico miracolo sportivo. Il Le Havre si è salvato ancora una volta in Ligue 1, centrando l’obiettivo all’ultima giornata grazie al preziosissimo successo per 0-2 sul campo del Lorient. Tre punti decisivi che hanno permesso al club normanno di chiudere con tre lunghezze di vantaggio sul Nizza, costretto invece allo spareggio salvezza contro il Saint-Étienne.

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Quarta salvezza di fila, ad agosto per il Le Havre ci sarà il "quinto livello"

Fin qui, però, si potrebbe parlare semplicemente di una salvezza sofferta. Il vero dato incredibile emerge guardando i numeri economici del club. Per la stagione 2025/2026 il Le Havre non ha speso nemmeno un euro sul mercato.Esattamente come accaduto anche nella stagione precedente, la 2024/2025. Eppure la squadra è riuscita ancora una volta a restare nella massima serie francese.

Negli ultimi quattro anni il club ha investito appena 3,4 milioni di euro in trasferimenti. Una cifra quasi surreale se confrontata con i budget delle altre società di Ligue 1. Nel 2023/2024 erano stati spesi soltanto 2,9 milioni, mentre nel 2022/2023 appena 500 mila euro. Totale: 3 milioni e 400 mila euro in quattro stagioni, nelle quali il Le Havre ha conquistato una promozione e ottenuto tre salvezze consecutive.

Il faut respecter Le Havre qui se maintient ENCORE en Ligue 1 sans dépenser un seul euro ! 👏 💰



2025/2026 : 0€ dépensé en transferts ❌



2024/2025 : 0€ dépensé en transferts ❌



2023/2024 : 2,9M€ dépensés en transferts 💰



2022/2023 : 500K€ dépensés en transferts 💰… pic.twitter.com/FEjTQO4qHG — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 17, 2026

Numeri che raccontano molto più di una semplice gestione virtuosa. Quello del Le Havre è un vero miracolo calcistico, costruito con idee, organizzazione, scouting e capacità di valorizzare i giocatori. In un calcio sempre più dominato dai milioni e dalle proprietà multimiliardarie, il club francese rappresenta una rarissima eccezione.

La permanenza in Ligue 1 ottenuta quest’anno assume così un valore ancora più straordinario. Vincere senza spendere è difficile, salvarsi senza investire praticamente impossibile. Eppure il Le Havre continua a farlo, stagione dopo stagione, riscrivendo le regole del calcio moderno con una delle storie più incredibili d’Europa.

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