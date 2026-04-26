Per il 31esimo turno di campionato la Ligue 1 ha deciso, per onorare la giornata della lotta alle discriminazioni, di far scendere in campo i calciatori con sulle maglie i nomi di battesimo anziché i cognomi. Iniziativa accolta da tutti i club meno che il Le Havre. Ma c'è una motivazione dietro la scelta della squadra.

Le maglie dello Strasburgo in occasione della giornata per la lotta alle discriminazioni indetta dalla Ligue 1 - ph rcsa/Instagram

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La scelta del Le Havre

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". Questa l'iniziativa lanciata dalla lega in occasione del 31esima turno di Ligue 1. In occasione della giornata per la lotta alle discriminazioni, la lega francese ha fatto una scelta circa le maglie da indossare. Anzichè i classici cognomi,. Nomi di battesimo che sono associati alle varie vittime di discriminazioni e abusi razziali. Maglie che si sono viste su tutti i campi, o quasi.Si è potuto notare infatti che durante lo spettacolare match tra Le Havre e Metz - finito 4 a 4 - i padroni di casa indossavano una divisa differente. Non i nomi di battesimo sul retro, bensi il logo della, centro che si occupa di aiutare donne vittime di violenza., oltre all'iniziativa per questa giornata,, e collabora stabilmente con altre enti a scopo benefico.

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"I giocatori non devono farsi portavoce di singole campagne"

, come ha confermato direttamente il presidente del club,, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Metz: "Qualche settimana fa, la Lega ha deciso di creare un'operazione con il marchioche consisteva nel far indossare ai giocatori il nome di battesimo di una vittima. Quindi X vittime diverse corrispondenti a ciascuna maglia al posto del loro nome sulla maglia".

Ma il presidente si è dichiarato contrario all'idea della Lega: "La mia risposta alla Lega è stata: 'Assolutamente no'. I giocatori non sono portavoce di campagne individuali. Queste campagne devono essere legate a delle entità". Secondo il presidente infatti "potrebbe essere la Lega, potrebbe essere un club, ma non chiederemo ai giocatori di promuovere un'azione a titolo personale. Quindi abbiamo detto di no e abbiamo mantenuto la nostra campagna".

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