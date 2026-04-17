La storia di Tahirys Dos Santos rappresenta un incredibile viaggio di resilienza, un ritorno alla vita e allo sport agonistico dopo aver vissuto un vero e proprio inferno. Il diciannovenne talento calcistico, sopravvissuto alla drammatica tragedia di Crans-Montana avvenuta nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, sta finalmente trovando la via verso la normalità. Nel terribile evento, che costò la vita a 41 persone lasciandone 115 ferite, l'esistenza del giovane ha rischiato di spezzarsi per sempre. Oggi è tornato a giocare una partita ufficiale, con la seconda squadra del Metz.

La notizia sportiva più rilevante ed emozionante di questi giorni, rilanciata e confermata dalla stampa francese, è però un'altra: Tahirys Dos Santos firmerà a breve il suo primo contratto da professionista con la compagine granata. Il suo precedente accordo, legato al settore giovanile, sarebbe andato in naturale scadenza il prossimo 30 giugno 2026. Il Metz ha dimostrato un grandissimo attaccamento al ragazzo, scegliendo di continuare a investire sul suo talento sportivo e supportandolo costantemente anche dopo il trauma vissuto.

Poi, il buio. Nella notte di San Silvestro, il giocatore si è miracolosamente salvato, ma ha riportato gravissime conseguenze fisiche. La degenza ospedaliera del difensore è stata lunga e complessa: la primissima fase del ricovero d'urgenza ha avuto luogo in una struttura specializzata in Germania, per poi essere seguita da un trasferimento mirato in Francia, presso l'ospedale Mercy/Félix-Maréchal della città di Metz. Durante tutti questi lunghissimi e dolorosi mesi, il club calcistico non lo ha mai abbandonato, facendogli sentire la vicinanza di tutto l'ambiente. I passi verso il recupero sono stati lenti, costanti e incoraggianti. Già nel mese di febbraio, Tahirys Dos Santos aveva fatto un primo ritorno al centro d'allenamento, ricevendo inoltre l'invito speciale da parte della società ad assistere dagli spalti del Parco dei Principi alla sfida con il Psg. Il vero punto di svolta fisico e mentale è arrivato lo scorso 9 aprile. E' la data in cui il diciannovenne ha ripreso a svolgere un lavoro atletico individuale sul campo. Ora, la firma sul contratto da professionista rappresenta il tassello fondamentale per cercare di lasciarsi alle spalle un momento durissimo.