Red Dublin Derby, stasera alle 20.45 la sfida per il titolo del campionato irlandese

Durante la stagione 2001-02, al St. Patrick’s vennero inizialmente sottratti 9 punti per aver schierato un giocatore non idoneo. Successivamente, quei punti furono restituiti, ma poco dopo ne vennero tolti altri 15 per aver utilizzato un secondo calciatore non registrato. Questo fece scendere la squadra dal primo al terzo posto in classifica, consegnando così il titolo allo Shelbourne. Nel 2022, lo St. Patrick’s dichiarò di non poter disputare un derby perché bloccato all’estero dopo un incontro di coppa europea. La Lega decise di rinviare l’incontro, suscitando forti polemiche. Quando la partita venne finalmente recuperata, si concluse con un rocambolesco 4-4. Nonostante la rivalità tra Bohemians e Shamrock Rovers sia la più sentita a Dublino, i media considerano spesso Shelbourne-St. Pat’s come il secondo derby più importante della capitale.