St Patrick’s-Shelbourne: il pronostico del Red Dublin Derby

Il St Patrick's ospita lo Shelbourne nel derby di Dublino: padroni di casa favoriti e desiderosi di allungare in classifica sui rivali

L'ottava giornata del campionato irlandese di Premier Division propone la sentitissima sfida tra St Patrick’s Athletic e Shelbourne , meglio nota come Red Dublin Derby . Le due squadre stanno disputando fin qui un'ottima stagione e vogliono entrambe confermare quanto di buono hanno dimostrato fin qui. Al Richmond Park venerdì 4 aprile, calcio d'inizio ore 20:45 , il St Patrick’s, attuale capolista, cercherà di consolidare la propria posizione di testa con una vittoria davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti, distanti solamente un punto dalla vetta della classifica, andranno a caccia del sorpasso.

La squadra di Inchicore sta vivendo un periodo di forma eccellente, con tre vittorie consecutive in casa e sette successi nelle ultime dieci partite di campionato . L’ultimo incontro ha visto il St Patrick’s imporsi per 2-1 contro il Waterford , grazie ad una prestazione convincente (63% di possesso palla e sei tiri nello specchio). Nelle ultime dieci uscite stagionali, inoltre, il St Patrick’s ha segnato 1.7 gol di media a partita e ha concesso solamente lo 0.8 di reti agli avversari .

Lol Shelbourne arriva alla sfida con numeri altrettanto positivi: nelle ultime dieci partite di campionato ha ottenuto sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta . L’ultima uscita si è conclusa con un successo per 2-1 in trasferta contro lo Sligo Rovers , con John Martin e Kerr McInroy a segno.

Rispetto ai rivali, la squadra allenata da Damien Duff è più solida difensivamente, avendo subito solo 0.8 gol a partita nelle ultime dieci gare. Tuttavia, in trasferta segna meno (media di 0.9 reti per match), fattore che potrebbe pesare contro un avversario forte come il St Patrick’s.