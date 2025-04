Il St. Patrick's per allungare sui rivali della capitale irlandese, lo Shelbourne per difendere il titolo vinto l'anno scorso

Filippo Montoli 3 aprile - 09:19

Venerdì sera, ore 20:45, andrà in scena il primo degli almeno quattro incontri stagionali tra St Patrick's e Shelbourne, squadre di Dublino militanti nel campionato irlandese. L'incontro sarà valido per l'ottava giornata, dato che il format della Premier Division è simile a quello della MLS, giocandosi dal febbraio al novembre dello stesso anno. Da una parte i vincitori della Leinster Senior Cup (una delle due coppe nazionali), dall'altra i campioni in carica. Al momento non sembra esserci una squadra nettamente più forte delle altre e la classifica è apertissima, con le prime quattro squadre divise da un solo punto. Il St. Patrick's condivide la vetta della classifica a 13 punti con il Galway, mentre lo Shelbourne è quarto a 12 punti a pari merito con il Drogheda. Ecco come arrivano le due squadre allo scontro diretto.

St Patrick's-Shelbourne: i padroni di casa in cerca dell'allungo — La squadra dell'est di Dublino arriva, come detto, da prima in classifica alla partita di venerdì sera. Questo è già il terzo derby stagionale per il St. Patrick's, avendo già giocato con le più note Shamrock Rovers e Bohemian. Perso contro i primi per 1-0, ha invece vinto con un netto 3-0 contro i secondi. Gli uomini di Stephen Kenny seguono un andamento completamento diverso tra casa e trasferta. Tra le propria mura hanno fatto registrare 3 vittorie e 1 pareggio (contro il Drogheda), mentre lontani dal proprio stadio hanno incassato 1 vittoria e 2 sconfitte.

La squadra di casa è però in fase di crescita se si considera che dopo aver raccolto solo un punto nelle prime due giornate, ne ha fatti 12 nelle successive 5. La rocambolesca vittoria all'ultima giornata per 2-1 in rimonta con i gol ai minuti 88 e 90 può aver dato una carica notevole ai biancorossi. Inoltre, non manca l'obiettivo di vincere il secondo derby consecutivo contro lo Shelbourne dopo il filotto negativo di 4 partite perse per allungare di quattro punti sui rivali.

St Patrick's-Shelbourne: gli ospiti per difendere il titolo — La squadra del nord di Dublino, che come colori sociali condivide il rosso con i rivali (per questo l'incontro è chiamato The Red Dublin derby), sta facendo il percorso inverso rispetto a quello del St. Patrick's. Iniziato il campionato alla grande con due vittorie, ha poi vinto una sola delle successive cinque partite. Lo Shelbourne fa più fatica ad andare in gol, avendone segnati solo 9 in sette giornate, ma a livello difensivo è molto simile agli avversari: 6 reti subite contro le 7 dei biancorossi.

Gli uomini di Damien Duff affrontano venerdì il secondo derby stagionale dopo il pareggio contro lo Shamrock e hanno come obiettivo quello di tornare a imporsi sulla squadra di casa, come avvenuto il campionato passato, e puntare anche quest'anno alla vittoria finale. A favore dei giocatori in rosso c'è il dato relativo alle partite in trasferta, in questo caso migliore rispetto all'andamento casalingo. Al momento sono 2 vittorie e 1 pareggio.