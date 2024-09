Irlanda, Bohemians ko: lo Shamrock Rovers vince 1-0 il Dublin Derby

Un gol di Graham Burke all'84 regala il Dublin Derby allo Shamrock Rovers che nella sfida valevole per la 20ª giornata di Premier Division, superano di misura il Bohemians e sale al 3° posto in classifica, portandosi a +3 sul Galway 4° . Momento non semplice per gli ospiti che incassano la 2ª sconfitta di fila.

Lo Shamrock spreca nel primo tempo

Pronti, via e lo Shamrock Rovers va vicino al gol del vantaggio al primo affondo, ma Burns da zero metri e a porta quasi sguarnita colpisce il palo. Al 24' sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con Kenny che scatta sul filo del fuorigioco e prova a soprendere il portiere con un pallonetto che l'estremo difensore del Bohemians mette in angolo. In chiusura di tempo ancora Kenny protagonista, ma a tu per tu con Chorazka colpisce male.