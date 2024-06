South Dublin Derby, il St.Patricks supera 2-1 lo Shamrock Rovers

Il St.Patricks approccia nel miglior dei modi all'incontro, la prima fase di gara è favorevole ai Pat's che assediano l'area di rigore avversaria ma non riescono a far male a Steacy che con istinto e fortuna sbroglia alcune situazione critiche. Al primo vero affondo lo Shamrock sblocca l'incontro, discesa sulla sinistra di Farrugia, cross in mezzo per Keaty che si aggiusta il pallone e trova l'angolo lontano, alla destra di Rogers.

South Dublin Derby, il St.Patricks fa festa allo scadere

Nella ripresa mister Kenny prova a rimescolare le carte e sono proprio gli ingressi dalla panchina a ribaltare l'incontro a favore del St.Patrick's. Il neo entrato Keating prima protesta per un rigore non dato, poi vede annullarsi un gol per fuorigioco, ma al 76' trova la rete del pareggio con un gran destro a giro, complice un errore in fase di disimpegno dell'estremo difensore dello Shamrock. La beffa per gli Hoops si completa al 96', allo scadere Kavanagh trova il gol vittoria che consegna al St.Patricks il South Dublin Derby.