Dal Rugby alla Nations League: Inghilterra, l’Irlanda non è “British”

Nel contesto sportivo, battere l’ Inghilterra è sempre stato motivo di grande orgoglio per gli irlandesi . Che si tratti di rugby, calcio o altre discipline, le vittorie dell’Irlanda contro la sua storica rivale rappresentano un’affermazione della propria indipendenza e identità culturale . Il match di Nations League, in programma sabato 7 settembre 2024 all’Aviva Stadium , promette di essere un altro capitolo intenso di questa lunga e complessa rivalità.

Inghilterra-Irlanda, una rivalità antica

La tensione tra Irlanda e Inghilterra affonda le sue radici in secoli di conflitti politici e sociali. L’occupazione inglese dell’Irlanda, iniziata nel XII secolo, e la lotta per l'indipendenza irlandese hanno lasciato cicatrici profonde. La separazione ufficiale dell'Irlanda dal Regno Unito nel 1922, con la nascita dello Stato Libero d’Irlanda, ha segnato un momento cruciale, ma la divisione dell'Irlanda del Nord ha mantenuto aperte le ferite. Questo contesto storico ha alimentato una rivalità non solo in ambito politico, ma anche nelle competizioni sportive.