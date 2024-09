Irlanda, il Bohemians ospita lo Shelbourne nel Northside Derby

Nel recupero della 19ª giornata di Premier Division (Serie A irlandese), la capolista Shelbourne, guidata dall'ex Chelsea Damien Duff, affronta in trasferta il Bohemians, terzultimo in classifica. Il Northside Derby rappresenta il derby più antico del campionato, con entrambe le squadre che sono gli unici club ancora attivi dalla stagione inaugurale della League of Ireland del 1922.