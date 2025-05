Reims e Metz si giocano la Ligue 1: ecco come arrivano alla sfida decisiva

La stagione dei due club è appesa a un filo. Novanta minuti che decideranno questo e il prossimo anno, tutti da vivere, per Reims e Metz

Reims e Metz si giocano la presenza nella prossima Ligue 1. Dopo l’1-1 nella gara dell’andata, il ritorno in casa del Reims sarà decisivo per determinare chi vincerà lo spareggio e prenderà parte alla prossima edizione del massimo campionato francese.

La stagione di Reims e Metz prima della resa dei conti — Lo Stade De Reims difende il fattore campo per la permanenza in Ligue 1. La squadra di Samba Diawara ha raggiunto la finale di Coupe de France, ma il rendimento in campionato non è stato all’altezza delle aspettative. I biancorossi, sempre salvi con grande agio nelle ultime stagioni, sono rimasti coinvolti nella lotta per non retrocedere. Hanno chiuso il campionato al 16° posto, aggiudicandosi un’ultima chance per mantenere la categoria. Un risultato comunque negativo, dovuto anche ai tanti cambiamenti nell’ultimo anno.

La separazione con Will Still e le cessioni di Munetsi, Agbadou e Richardson hanno indebolito la squadra, non all’altezza delle stagioni precedenti. Non ha poi pagato dividendi la scelta iniziale di affidare la gestione del team a Luka Elsner, allenatore reduce da un buon biennio al Le Havre. Il tecnico sloveno è stato sollevato dall'incarico a febbraio, quando però l'annata era già indirizzata nel senso sbagliato.

Discorso diverso per il Metz di Stephane Le Mignan. I granata sono stati una delle migliori compagini della Ligue 2. Hanno finito la stagione al terzo posto, alle spalle di Lorient e Paris Fc, e sono stati l'unica squadra in grado di tenere il passo delle prime due. Protagonista assoluto dell’annata è stato il centravanti senegalese Sabaly, che ha chiuso con 15 gol. Il club affronterà il secondo spareggio promozione consecutivo dopo quello con il Saint-Etienne della scorsa stagione, perso con il complessivo di 4-3.

In quel caso, però, il Metz era nella posizione opposta a quella attuale, lottando dunque per salvarsi. I granata sono la classica squadra "yo-yo", come si usa dire nel Regno Unito. Nelle ultime sette stagioni ne ha disputate tre in Ligue 2 e quattro in Ligue 1, con un continuo saliscendi tra le due categorie.

La gara d’andata è stata equilibrata. Il Metz ha aperto le danze nel primo tempo con Udol, prima di essere rimontata a inizio ripresa dal Reims, con Kipré. Due gol su calcio piazzato che hanno spezzato la monotonia di una partita tutt’altro che esaltante. Il ritorno sarà simile, molto probabilmente, all’andata, risolta da episodi. Il Metz è stata la migliore squadra della Ligue 2 in trasferta, mentre il Reims non ha avuto un andamento esaltante in casa. La partita dello stadio Auguste Delaune potrebbe quindi non essere così influenzata dal fattore campo. In ogni caso, i tifosi delle due squadre terranno il fiato sospeso fino all’ultimo istante, nell’attesa del gol che determinerebbe l’esito di una stagione intera.

Come già detto, il Lorient e il Paris Fc saranno ai nastri di partenza della prossima Ligue 1 dopo la promozione ottenuta in questi mesi. Seguiranno la tratta inversa il già citato Saint-Etienne e il Montpellier. Si tratta di due club storici del calcio francese, incapaci di trovare la soluzione alle grandi problematiche occorse in quest'anno difficile.