Dalla finale di Coppa di Francia contro il PSG alla lotta salvezza contro il Metz: lo Stade de Reims si gioca tutto

Mattia Celio Redattore 24 maggio - 16:38

Lo Stade de Reims è entrato nella settimana più calda della stagione. I prossimi 180 minuti saranno decisivi per le sorti della squadra di Samba Diawara. Questa sera i biancorossi scenderanno in campo alle 21 nella finale di Coppa di Francia contro il PSG. In seguito, il 29 maggio ci sarà il ritorno dello spareggio promozione/retrocessione contro il Metz. Due partite che segneranno la differenza tra paradiso e inferno.

Stade de Reims, il momento della verità: finale di Coppa con l'incubo retrocessione — Lo Stade de Reims si prepara a vivere un finale di stagione al cardiopalma. Una stagione a due volti. Da una parte la finale di Coppa di Francia, dall'altra la lotta per la permanenza in Ligue 1 contro il Metz. Due obiettivi dal valore completamente diverso, ma che per i biancorossi significano tutto. Da capire sarà come l'allenatore Samba Diawara intenderà affrontare le due partite. O concentrarsi tutto sulla finale di questa sera o fare turnover in vista della sfida salvezza. In casa biancorossa c'è molto da riflettere.

Discorso completamente diverso per la squadra di Luis Enrique. La finale di Champions League di sabato prossimo contro l'Inter potrebbe spingere il tecnico spagnolo a far rifiatare più di qualche big per poi mandarlo in campo in caso di necessità. Più facile, dunque, che l'ex allenatore della Roma punti sulle seconde linee per non rischiare brutte sorprese.

Dopo la finale di Coppa di Francia, lo Stade de Reims tornerà in campo giovedì 29 maggio per la gara di ritorno contro il Metz. Si parte dall'1-1 dell'andata e, se la sfida dovesse nuovamente terminare in parità, in quel caso i biancorossi sarebbero salvi. Il momento della verità è arrivato.

PSG-REIMS, LE PROBABILI FORMAZIONI

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All.: Luis Enrique.

REIMS (5-4-1): Diouf; Buta, Sekine, Okumu, Kipré, Akieme; Ito, Atangana, Gbane, Nakamura; Siebatcheu. All.: Diawara.