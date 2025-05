Reims-Metz, il pronostico di DDD: in palio un futuro in Ligue 1

Reims-Metz, il pronostico del match di ritorno valido come spareggio promozione in Ligue 1 o retrocessione in Ligue 2: ci si gioca tutto.

Gennaro Dimonte 29 maggio - 15:43

Reims e Metz si sfidano per la vita o morte calcisticamente parlando. Giovedì 29 maggio, allo Stade Auguste-Delaune, si disputerà il match di ritorno valido per lo spareggio che deciderà la permanenza o promozione in Ligue 1. Il fischio di inizio è previsto per le 20:30 e si riparte dall'1-1 dell'andata.

Come arrivano le due squadre — Smaltita velocemente la sconfitta in finale di Coupe de France contro il PSG, il Reims di Samba Diawara ora deve pensare a mantenere la categoria. I rossobianchi stanno attraversando un momento abbastanza complicato e non vincono esattamente dal 20 aprile nell’1-0 contro il Tolosa. Da quel momento in poi sono arrivati tre risultati negativi consecutivi che hanno portato il club a chiudere al terzultimo posto e di conseguenza a giocarsi il doppio confronto per restare in Ligue 1 per l’ottava stagione consecutiva.

Metz che ha chiuso il campionato di Ligue 2 al terzo posto, con quattro punti di distacco dal Paris FC promosso. Il percorso ai playoff ha visto i granata battere 1-0 il Dunkerque, conquistandosi la possibilità di tornare nella massima serie francese dopo una sola stagione. Momento tutto sommato positivo per i ragazzi allenati da Stephan Le Mignan, con due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro sfide.

I precedenti: si riparte dall'1-1 tra Reims e Metz — Il confronto più recente, ovvero la partita di andata giocata al Saint Symphorien, è terminato 1-1. Metz che era passato in vantaggio con Udoi nel primo tempo e Reims che l’ha ripresa nella seconda frazione con Kipre. Guardando gli ultimi dieci precedenti possiamo notare che c’è una certa propensione per i pareggi, con ben sei volte in cui la sfida è finita in equilibrio totale. Granata che hanno poi vinto tre dei restanti quattro match giocati, solo un successo per i rossobianchi dal 2014 a oggi.

Il pronostico di DDD — Vari bookmakers hanno inserito il Reims come leggermente favorito vista anche l'attuale rosa in Ligue 1. Il momento negativo però dei padroni di casa potrebbe però condizionare il match, per questo dovremmo aspettarci dei gol da ambo le parti. Per quanto riguarda il probabile Risultato Esatto, si potrebbe ripetere quello dell’andata (1-1 in lavagna a 6.00). Con questo tipo di esito si andrebbe verso la permanenza della categoria, con il Metz che resterebbe in Ligue 2.