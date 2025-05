Nato a Reims nel 1973 , Pirès ha mosso i primi passi nel mondo del calcio proprio nella squadra della sua città. Con la maglia dei biancorossi esordì nella stagione 1991/1992 , quando la squadra militava nella terza serie francese. Nell'estate del '92 passò al Metz, con il quale fece il suo debutto in Ligue 1 il 2 aprile 1993 . Cinque mesi dopo il suo esordio, Pirès, che all'inizio della sua carriera giocava in attacco, segnò la sua prima rete coi Grenats contro l' Olympique Marsiglia . Dalla stagione 1994/1995 ha iniziato a giocare di più, arrivando anche a realizzare 9 gol in campionato.

Durante i suoi anni nella regione del Grand Est, il classe 1973 ha messo in mostra il suo talento e le sue qualità. Per tre stagioni di fila, Pirès riuscì ad arrivare in doppia cifra di gol, formando anche una coppia d'attacco micidiale con Cyrille Pouget. Il duo si guadagnò, col tempo, il soprannome di PP flingueurs. Nella stagione 1995/1996, il Met vinse la sua prima Coupe de la Ligue battendo ai rigori l'Olympique Lione: nella lotteria dal dischetto, i PP flingueurs segnarono entrambi. Grazie alle sue prestazioni al Metz, Pirès riuscì a guadagnarsi anche un posto nella Nazionale Francese, con la quale esordì il 31 agosto 1996 in un'amichevole contro il Messico. Il Metz, nella stagione 97/98, arrivò secondo in campionato dietro al Lens e Pirès, in estate, giocò e vinse i Mondiali in casa con la Francia, con cui vinse anche l'Europeo nel 2000. Dopo 6 stagioni, 198 presenze e 48 gol, Pirès lasciò il Metz per vestire la maglia dell'Olympique Marsiglia.