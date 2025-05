Ecco dove poter vedere in diretta la partita di giovedì sera valida per il ritorno dello spareggio tra la terzultima di Ligue 1 e la vincente dei playoff di Ligue 2

Filippo Montoli 28 maggio - 15:29

Ultimo appuntamento stagionale del campionato francese con il ritorno dello spareggio tra Reims e Metz. La partita andrà in scena giovedì 29 maggio alle ore 20.30. La gara di andata è terminata 1-1, quindi tutto è ancora da decidere per quanto riguarda l'ultimo posto disponibile in Ligue 1 per la stagione 2025/26. Ecco dove vedere Reims-Metz in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle squadre — Il Reims arriva a un finale stagione molto particolare. Da una parte ha visto concludersi solo in finale un ottimo percorso in Coppa di Francia. Un Psg nettamente superiore ha chiuso la pratica con un 3-0 che non ha lasciato scampo agli uomini di Samba Diawara. Dall'altra parte, è impegnato nello spareggio per evitare la retrocessione in Ligue 2. La squadra del Nord-Est di Francia arriva da sei partite consecutive senza vittoria e con solo due gol segnati. Uno dei quali proprio nella gara di andata.

Il Metz partecipa per il secondo anno consecutivo allo spareggio. L'anno scorso vi prese parte come terzultima di Ligue 1 e il doppio impegno con il Saint Etienne condannò la squadra alla retrocessione. L'obiettivo non può essere che quello di sfruttare i Barrages (come sono chiamati gli spareggi in Francia) per tornare nella massima serie. Stephane Le Mignan e i suoi giocatori, oltre all'1-1 dell'andata arrivano dalla vittoria per 1-0 in casa nei playoff contro il Dunkerque e da quella per 2-3 nell'ultima di campionato contro il Laval.

Le probabili formazioni — Samba Diawara non ha a disposizione per la partita il centrocampista Fofana e gli attaccanti Daramy e Khadra. Reims che come all'andata dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2. Davanti alla porta difesa da Diouf sono schierati Sekine, Okumu, Kipré e Akieme. Linea a quattro di centrocampo con Ito e Nakamura sulle fasce, accompagnati nel mezzo da Gbane e Edoa. In attacco la coppia Siebatcheu e Tia.

Stephane Le Mignan può al contrario contare su tutti i suoi giocatori e anche il Metz è pronto a schierarsi con il 4-4-2 come nella partita di andata. I pali saranno difesi da Sy. In difesa, Sané e Mboula saranno affiancati sugli esterni da Kouao e Udol. Il centrocampo sarà guidato dall'esperto Stambouli con Van Den Kerkhof, Deminguet e Mputu. Davanti confermata la coppia Hein-Sabaly.

REIMS (4-4-2): Diouf; Sekine, Kipré, Okumu, Akieme; Ito, Edoa, Gbane, Nakamura; Siebatcheu, Tia. Allenatore: Samba Diawara.

METZ (4-4-2): Sy; Kouao, Mboula, Sané, Udol; Van Den Kerkhof, Deminguet, Stambouli, Mputu; Hein, Sabaly. Allenatore: Stephane Le Mignan

Reims-Metz, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita tra Reims e Metz valida per il ritorno dello spareggio per la Ligue 1 non verrà trasmessa in Italia da nessuna emittente televisiva né da alcuna piattaforma streaming.