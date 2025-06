Renan Lodi, non convocato da Carlo Ancelotti, ha attaccato la Federazione brasiliana: le dichiarazioni del terzino dell'Al-Hilal.

C'è grande attesa per l'esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina della Nazionale brasiliana. Il nuovo Commissario Tecnico della Seleçao debutterà in Ecuador, nel match valido per le qualificazioni Mondiali 2026. Nel frattempo, in Brasile si è aperto un piccolo 'caso' legato alle dichiarazioni di Renan Lodi. L'ex Atletico Madrid, oggi in forza all'Al-Hilal, sembra ormai fuori dal giro della Nazionale verdeoro dopo il suo trasferimento in Arabia Saudita.

Brasile, Renan Lodi: "Non so se abbiano pregiudizi" — Renan Lodi non ha preso affatto bene la mancata convocazione da parte di Carlo Ancelotti. Il terzino dell'Al-Hilal non viene convocato da novembre 2023, nonostante un'annata da 4 gol e 9 assist in 37 presenze complessive. In un'intervista rilasciata a Eptv, il laterale ha dichiarato: "Pensavo di avere un'altra possibilità con il nuovo Ct. Non so se la Cbf (Federazione brasiliana, ndr) o chi stila le liste dei calciatori abbia pregiudizi nei confronti della Saudi Pro League perché in questa stagione sono stato il terzino che ha segnato più gol e fornito più assist. E se guardi quelli che sono stati convocati, non hanno gli stessi numeri".

"Se ci si basa su quelli, si possono guardare i miei. - ha proseguito Renan Lodi - Penso di aver meritato un'opportunità. Ma non ci penso nemmeno, mi concentro sul mio club, sull'essere un campione. Se un giorno arriverà, ne sarò molto grato. Con Ancelotti saranno chiamati quelli che meritano, non entreranno più in mezzo fattori esterni". Il calciatore si dice fiducioso dopo l'arrivo del tecnico italiano: "Per come lo conosco, per le occasioni che ho avuto di affrontarlo, sono assolutamente certo che farà bene perché sa gestire bene il gruppo".

Renan Lodi 'chiama' Ancelotti: "So che la sua gestione è fantastica" — L'ex Atletico si è espresso così sul nuovo Commissario Tecnico: "Quando Vinicius è arrivato al Real Madrid, e ci è arrivato poco dopo, non era in un buon momento. Con l’arrivo di Ancelotti, lui ha abbracciato Vini e gli ha dato un’opportunità. Dopo un anno, due anni, Vini stava diventando uno dei migliori. È il modo in cui ha gestito, non solo Vini, ma l’intera struttura che aveva al Real Madrid".

"È una figura paterna per i giocatori. Lo percepivo anche a bordo campo, quando giocavo contro di lui. - ha rivelato Renan Lodi - Il mio agente lo conosce bene personalmente e dice che la gestione di Ancelotti è fantastica. Cristiano Ronaldo e Messi potrebbero stare insieme e lui non tratterebbe nessuno diversamente. È uguale con tutti". La palla passa ora al tecnico di Reggiolo.

