Renato Sanches si sfoga sui social: “Ultimamente le cose sono state meno favorevoli”

Renato Sanches si lascia alle spalle l'ennesimo infortunio: "Per tutta la vita ho sempre dovuto superare ostacoli, alcuni più difficili di altri"

Nancy Gonzalez Ruiz 18 ottobre 2024 (modifica il 18 ottobre 2024 | 22:38)

Renato Sanches sembra finalmente pronto a lasciarsi alle spalle l’ennesimo infortunio, dando nuova linfa alla sua carriera sempre più tormentata dagli infortuni. L'ex mediano della Roma, oggi in forza al Benfica in prestito dal PSG, non vede il campo con le aquile dalla quarta giornata della Liga Portugal, disputata il 30 agosto 2024: appena quindici minuti di allenamento erano bastati a farlo fermare nuovamente.

La sua voglia di ripartire Se il suo rendimento alla Roma era stato deludente, con appena 260 minuti giocati nella stagione 2023-2024, anche al Benfica il suo ritorno non è stato dei più facili, con continui problemi muscolari che hanno ostacolato il processo di reintegrazione nella squadra portoghese. Ora, però, Sanches sembra determinato a voltare pagina. Con una foto che lo ritrae sorridente in campo durante l'allenamento, pubblicata su Instagram, il portoghese ha manifestato la sua voglia di ripartire, consapevole che gli ostacoli facciano parte del suo percorso: “Felice di essere tornato con la squadra. So che ultimamente le cose sono state meno favorevoli. Per tutta la vita ho sempre dovuto superare ostacoli alcuni più difficili di altri, le difficoltà fanno parte del processo. Sto lavorando per superare questi ostacoli e poter tornare a fare quello che più mi piace".

In vista del prossimo impegno del Benfica contro il Pevidém, valido per la Coppa del Portogallo, l’allenatore delle aquile Bruno Lage ha sottolineato l’importanza di una gestione attenta e cauta del numero 85 del Benfica. Dopo un periodo difficile, Sanches è pronto a rimettersi in gioco e, con la giusta cautela, spera di poter tornare a fare quello che più gli piace, lasciandosi definitivamente alle spalle i problemi muscolari che lo hanno accompagnato nelle due ultime stagioni tra PSG e Roma.