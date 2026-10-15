Continuano le tensioni in Francia per le proteste studentesche. Vari episodi di violenza si sono verificati in tutta la nazione durante le manifestazioni. A Rennes, a poche ore dal match di Europa League tra i francesi e l'OFI Creta, lo sciopero è degenerato nel caos quando ai disordini si sono uniti alcuni tifosi olandesi.

Saluts nazis, mouvement de foule... altercation entre des supporters néerlandais et des manifestants lycéens à Rennes.https://t.co/Y0E30Y2hEr — RMC Sport (@RMCsport) October 15, 2026

Violenza e saluti nazisti a Rennes

Uno sciopero organizzato di studenti, in linea con le manifestazioni che si stanno tenendo in tutta Francia negli ultimi giorni,. Stando a quanto riportato da, quotidiano francese, nel pomeriggio che precedeva la gara di Europa League tra il Rennes e l'OFI Creta, uno sciopero ha preso una brutta piega. Mentre i manifestanti esponevano infatti uno striscione - "" -, scatenando la reazione dei manifestanti.

Gli olandesi si trovavano da quelle parti proprio per assistere alla gara della competizione europea, poiché compagni di tifo della squadra greca. Ovviamente il gesto non è passato inosservato agli occhi degli studenti, che immediatamente hanno reagito rincorrendo gli ultras e lanciando dei petardi contro di loro. Gli ultras, continua il giornale francese, hanno cercato rifugio in un garage e in un edificio, e nel frattempo sono intervenute le forze di polizia per mettere fine ai disordini.

Oltre al quotidiano, ha raccontato l'episodio anche la tv locale Rennes Infos Autrement, che ha intervistato alcuni studenti presenti al momento dei disordini. Un manifestante ha raccontato: "È davvero sconvolgente vedere una cosa del genere oggi. Siamo nel 2026 e dei ragazzi alzano le braccia in mezzo al centro città". Il giovane ha poi aggiunto: "Ero in fondo al corteo, non ho capito subito cosa stesse succedendo. Avevamo intenzione di andare all'aeroporto Charles de Gaulle quando ho visto tutti correre verso l'hotel Mercure. Ho chiamato un amico che mi ha confermato che i tifosi di calcio stavano provocando i manifestanti".