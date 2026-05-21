Caos in Congo in vista del Mondiale. L'OMS, infatti, ha dichiarato una emergenza sanitaria internazionale per una epidemia di ebola nel paese africano e la squadra nazionale ha dovuto annullare e spostare il ritiro per la preparazione al torneo.

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Congo: il dramma dell'ebola

Situation report of #Ebola disease outbreak caused by Bundibugyo virus in the Democratic Republic of the Congo #DRC and #Uganda - data as of 18 May 2026:



🔴 A total of 528 suspected cases, including 132 deaths have been reported from both countries.

Of the 12 suspected cases… pic.twitter.com/dbPtWMlSe4 — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 20, 2026

La nazionale sposta il ritiro

Torna a mietere vittime l'ebola in. Lo fa nella Repubblica Democratica del Congo, in Uganda e Sudan. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dovuto dichiarare una emergenza sanitaria internazionale in seguito all'esplosione di una epidemia collegata al ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono ancora vaccini o terapie specifiche. Secondo l'OMS, inoltre, ci sarebbero già 528 casi sospetti e 132 morti riportate e confermate. Gli Stati Uniti hanno anche introdotto delle restrizioni per gli ingressi di chi arriva dalla DRC, dall'Uganda e dal Sudan.Tutto questo ha avuto severe conseguenze per la nazionale di calcio del paese. La squadra, qualificatasi per il Mondiale , sarebbe dovuta andare in ritiro a Kinshasa, nella capitale, agli ordini del tecnico Sebastien Desabre. Il ritiro è stato annullato e poi spostato in Belgio. Il Congo ha in programma una amichevole contro la Danimarca. Negli Stati Uniti i congolesi giocheranno nel girone K con Portogallo, Colombia e Uzbekistan. Il debutto è previsto per il 17 giugno contro la squadra dia Houston. In questa nazionale africana, inoltre, giocano anche volti noti del calcio europeo come

La situazione, al momento, non è così grave da compromettere la partecipazione al torneo, ma rimane sicuramente delicata e da monitorare. La Federcalcio congolese ha dovuto cancellare una serie di eventi pubblici e di incontri con i tifosi programmati nei prossimi giorni.Anche la Fifa è intervenuta riguardo a questa situazione, precisando di essere in contatto con la Federazione congolese per potersi assicurare che siano prese tutte le misure precauzionali necessarie.

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