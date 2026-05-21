L'OMS ha dichiarato una emergenza sanitaria internazionale e la squadra cambia i piani in vista della partenza per il Mondiale

Federico Iezzi
CONGO COPPA D'AFRICA

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Caos in Congo in vista del Mondiale. L'OMS, infatti, ha dichiarato una emergenza sanitaria internazionale per una epidemia di ebola nel paese africano e la squadra nazionale ha dovuto annullare e spostare il ritiro per la preparazione al torneo.

Congo DR v Mali - 2013 Africa Cup of Nations: Group B

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Congo: il dramma dell'ebola

Torna a mietere vittime l'ebola in Africa. Lo fa nella Repubblica Democratica del Congo, in Uganda e Sudan. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dovuto dichiarare una emergenza sanitaria internazionale in seguito all'esplosione di una epidemia collegata al ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono ancora vaccini o terapie specifiche. Secondo l'OMS, inoltre, ci sarebbero già 528 casi sospetti e 132 morti riportate e confermate. Gli Stati Uniti hanno anche introdotto delle restrizioni per gli ingressi di chi arriva dalla DRC, dall'Uganda e dal Sudan.

La nazionale sposta il ritiro

Tutto questo ha avuto severe conseguenze per la nazionale di calcio del paese. La squadra, qualificatasi per il Mondiale, sarebbe dovuta andare in ritiro a Kinshasa, nella capitale, agli ordini del tecnico Sebastien Desabre. Il ritiro è stato annullato e poi spostato in Belgio. Il Congo ha in programma una amichevole contro la Danimarca. Negli Stati Uniti i congolesi giocheranno nel girone K con Portogallo, Colombia e Uzbekistan. Il debutto è previsto per il 17 giugno contro la squadra di Cristiano Ronaldo a Houston. In questa nazionale africana, inoltre, giocano anche volti noti del calcio europeo come Tuanzebe e Aaron Wan-Bissaka.

La situazione, al momento, non è così grave da compromettere la partecipazione al torneo, ma rimane sicuramente delicata e da monitorare. La Federcalcio congolese ha dovuto cancellare una serie di eventi pubblici e di incontri con i tifosi programmati nei prossimi giorni.Anche la Fifa è intervenuta riguardo a questa situazione, precisando di essere in contatto con la Federazione congolese per potersi assicurare che siano prese tutte le misure precauzionali necessarie.

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