Ribery al Vélodrome: il passato che ritorna per celebrare i 125 anni dell’OM

Il 2 maggio, il Vélodrome di Marsiglia si prepara a scrivere un nuovo capitolo di una storia che ha già lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi: Franck Ribery tornerà lì, dove ha vissuto alcuni dei momenti più iconici della sua carriera, per celebrare il 125° anniversario dell 'Olympique Marsiglia. Un ritorno carico di emozioni, tra ricordi di giocate memorabili e l’affetto di una città che ha sempre amato l'ex "piccolo barbaro". Con il suo ingresso in scena, Ribery non solo omaggia il club che lo ha visto crescere ma riaccende quella passione che ha segnato un’era, creando una connessione speciale tra il passato e il presente di una squadra che non smette mai di sognare.

Non solo Ribery ma tante altre stelle

L'ex attaccante, che ha vissuto due stagioni indimenticabili con il club dal 2005 al 2007, tornerà a calcare il campo per una serata speciale che vedrà anche altri grandi del passato dell'OM. Al suo fianco, infatti, ci saranno altre stelle che hanno scritto la storia del club, come Didier Drogba, Mamadou Niang e Samir Nasri, che insieme a Ribery daranno vita ad uno show di leggende. Questo evento non sarà solo una celebrazione dei 125 anni del club, ma anche un omaggio ai giocatori che hanno contribuito a rendere l'OM una delle squadre più iconiche e amate del calcio francese, creando una serata di ricordi indimenticabili per i tifosi e per tutti gli appassionati. Un ritorno alle origini per ribadire che la passione per il calcio e per il club non ha età.