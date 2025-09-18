L'episodio è avvenuto durante la gara di andata del torneo sudamericano tra gli argentini e il Palmeiras

Filippo Montoli 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 10:06)

Il River Plate ha perso la partita d'andata di Copa Libertadores contro il Palmeiras per 1 a 2. Al minuto 80 l'arbitro è richiamato al Var per un fallo del portiere dei brasiliani su Montiel, partito però in fuorigioco. L'annuncio della decisione da parte del direttore di gara è fuorviante e provoca l'esplosione di gioia dei tifosi locali, prima della doccia fredda. Ecco cosa è successo durante la sfida tra River Plate e Palmeiras con il Var e l'arbitro protagonisti.

La decisione Var che ha illuso il River Plate — Con la sconfitta di giovedì notte, il River Plate chiude una striscia di imbattibilità di 12 partite. Prima del Palmeiras, era stata l'Inter a battere per l'ultima volta la squadra di Gallardo, durante il Mondiale per Club. Sotto di due gol a fine primo tempo, i Millonarios hanno accorciato le distanze al 89' con l'ex Fiorentina Martinez Quarta. Tutto è ancora aperto nella gara di ritorno, quindi, ma nella partita di ieri è stato un altro episodio ad attirare l'attenzione.

Al minuto 80 il River avrebbe potuto già provare a segnare un gol, quando l'arbitro dell'incontro, il venezuelano Jesus Valenzuela, è stato richiamato al Var. Su un crosso dalla trequarti, Montiel va per saltare di testa, ma viene travolto dal portiere avversario. L'esterno destro però parte da posizione di fuorigioco e quindi l'azione è annullata. Tutto normale allora, o forse no. L'annuncio dell'arbitro ha creato una certa confusione all'interno del Monumental.

Dopo la revisione, come avviene anche in Serie A quest'anno, Valenzuela ha preso la parola, dicendo: "Dopo revisione, il portiere commette un'infrazione da cartellino giallo". Il pubblico esplode di gioia, credendo di aver ottenuto un calcio di rigore. La realtà però colpisce pochi secondi dopo, quando l'arbitro ha aggiunto: "Prima dell'infrazione, il numero 4 che partecipa all'azione si trova in fuorigioco. Decisione finale: fuorigioco". Niente rigore per il River, quindi, ma il cartellino giallo per il portiere avversario è rimasto. È questo a spiegare lo strano annuncio del direttore di gara.