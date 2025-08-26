Un gol di Castillo al 95’ regala il pari ai padroni di casa: tra rabbia e delusione, il tecnico dei Los Millonarios salta la conferenza stampa. La squadra resta comunque in vetta alla classifica

Eugenio D'Antonio 26 agosto - 16:40

Il River Plate ha sfiorato un successo prezioso in trasferta contro il Lanus, ma un gol al 95’ di Rodrigo Castillo ha rovinato i piani dei Millonarios, fissando il risultato sull’1-1. La rete allo scadere ha mandato su tutte le furie Marcelo Gallardo, allenatore del River Plate, che non ha trattenuto la rabbia esplodendo con un insulto plateale e decidendo poi di cancellare la conferenza stampa post-partita. Una reazione che testimonia tutta la frustrazione per due punti che sembravano ormai in cassaforte.

Un pareggio beffardo maturato negli ultimi secondi — La sfida alla “Fortaleza” era stata interpretata con grande intensità dal River, che aveva dato l’impressione di controllare il match e indirizzarlo verso il successo. Tuttavia, una serie di leggerezze difensive hanno complicato tutto nel finale. La perdita di palla di Gonzalo Montiel a centrocampo, ha dato il via all'azione che il Lanus ha sfruttato con cinismo grazie a Rodrigo Castillo che di testa ha siglato l'1-1 a tempo scaduto.

Gallardo, in panchina, non ha trattenuto la delusione: un fragoroso "la puta madre" ha riecheggiato nello stadio, seguito da uno sfogo nei confronti del vice Matias Biscany. Il pareggio ha trasformato una prestazione solida in un'occasione mancata.

Gallardo salta la conferenza, River resta leader — La rabbia non si è placata con il triplice fischio. Gallardo, visibilmente contrariato , ha scelto di non affrontare i giornalisti, annullando la consueta conferenza stampa per non alimentare ulteriori polemiche. Una decisione inusuale, che però riflette l’intensità emotiva del momento.

Nonostante la delusione, il punto conquistato permette a River di mantenere la vetta solitaria della Zona B con 12 punti, uno in più di Vélez e San Lorenzo. Nella classifica annuale, invece, i Millonarios restano a due lunghezze dal Rosario Central, capolista grazie al successo nel derby contro il Newell’s, firmato da una splendida punizione di Angel Di Maria.

Per il River Plate e Gallardo, la serata si chiude con sentimenti contrastanti: da un lato il primato resta intatto, dall’altro il gol subito in extremis lascia un senso di incompiuto. E l’ira di Gallardo, esplosa con tutta la sua forza, rende evidente quanto il tecnico fosse consapevole del peso di una vittoria mancata.