Rio Ferdinand: “Lo United non vincerebbe nemmeno con Haaland e Mbappé”

L’ex difensore dello United ha attaccato duramente i Red Devils dopo l’eliminazione dalla Champions League contro l’Atlético Madrid del Cholo Simeone

Una delle leggende più ricordate nella storia del Manchester United è Rio Ferdinand, che appare costantemente su BT Sport, canale televisivo sportivo per il quale commenta alcune delle partite dei Red Devils. Proprio su questi schermi, l’ex difensore, insieme a un’altra gloria come Paul Scholes, ha criticato aspramente la squadra guidata da Ralf Rangnick, dopo l’eliminazione dalla Champions League contro l’Atlético Madrid.

“Se quest’estate comprasse Kylian Mbappé ed Erling Haaland, il Manchester United non vincerebbe la Premier League – ha tuonato Ferdinand –. Non importa chi porti dentro, devi farlo dall’alto verso il basso. Nel Manchester United di oggi, invece, i giocatori si guardano e dicono: ‘Chi tirerà fuori un trucco magico dal cilindro?’”.

I rossi di Manchester ora hanno solo la “consolazione” del campionato, in cui cercheranno di qualificarsi per la prossima Champions, dato che a metà marzo sono già fuori da tutte le altre competizioni, Carabao Cup e FA Cup incluse.

Oltre alla prestazione collettiva in campo, diversi giocatori, come Jadon Sancho, non sono stati all’altezza delle aspettative in quest’annata. C’è da aggiungere che pesi massimi come Cristiano Ronaldo (prima stagione con zero titoli dal 2009-2010) e Paul Pogba, soprattutto lui, potrebbero lasciare l’Old Trafford a giugno.