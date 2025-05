Rissa post Colombia-Uruguay: stop confermato per Nunez e altri quattro

Nessuno sconto per Darwin Nunez e gli altri protagonisti della rissa sugli spalti dopo Colombia-Uruguay in Coppa America. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha respinto il ricorso presentato dalla federazione uruguaiana e dai cinque calciatori coinvolti: oltre all’attaccante del Liverpool, restano squalificati anche Ronald Araújo (Barcellona), José María Giménez (Atlético Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham) e Mathías Olivera (Napoli). Le squalifiche, da tre a cinque giornate, sono state confermate integralmente. Secondo il TAS, la legittima difesa non è applicabile: il gesto è stato giudicato “volontario, violento e ingiustificato”.