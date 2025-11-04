4 KO di fila in casa. Mai così da ben 99 anni. E adesso Gallardo si gioca il posto nel Superclassico in programma domenica prossima.

Mattia Celio Redattore 4 novembre - 13:49

Un River Plate mai così in crisi. Ben 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, di cui 4 di fila in casa, e la panchina di Marcelo Gallardo è sempre in bilico. Un destino che il tecnico dei Millonarios si giocherà nella partita più sentita in Argentina, ovvero nel Superclassico di domenica prossima. Una sfida mai dall'importanza così vitale sia per la squadra che per lo stesso allenatore.

River Plate, il destino di Gallardo appeso ad un filo: domenica il Superclassico — Un Superclassico che capita proprio nel momento peggiore sia per la stagione del River Plate che per le sorti di Marcelo Gallardo. La sconfitta di ieri sera contro il Gimnasia La Plata (1-0), la quarta di fila in casa, ha seriamente messo in crisi i Millonarios, ora sesti in classifica nel Gruppo B e a ben 9 punti dalla vetta. Il KO di ieri, inoltre, rappresenta la peggiore serie di sconfitte dal 2010 e la più lunga serie di sconfitte casalinghe degli ultimi 99 anni. Sebbene Gallardo sia idolatrato da una parte della tifoseria, molti sono del parere che sia opportuno un cambiamento. Ma la domanda è: quando?

La sfida delicatissima di domenica prossima contro il Boca Juniors (ore 16:30 locale) potrebbe davvero essere l'ultima opportunità per il River di dare una svolta alla stagione e per lo stesso Gallardo di salvare la panchina. Almeno per il momento. Questo 2025 non è stato certo entusiasmante: fuori ai quarti di finale nel torneo di Apertura, sconfitta in semifinale nella Coppa di Argentina, eliminazione ai quarti di Copa Libertadores, subito out nel Mondiale per Club e, come se non bastasse, sconfitta in finale di Supercoppa International. Un vero fallimento. La sfida alla Bombonera diventa dunque di importanza vitale e con il Boca Juniors che ultimamente ha dato segnali di ripresa rispetto al River Plate diventerà necessario prepararla alla perfezione.