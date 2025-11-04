Cristiano Ronaldo su Messi: “Lui migliore di me? Non sono d’accordo”

Nel trailer dell'intervista con Piers Morgan, si può vedere l'ex attaccante di Juventus e Real Madrid ha rilasciato una dichiarazione importante

Jacopo del Monaco 4 novembre - 13:32

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo hanno scritto e stanno continuando ancora a scrivere pagine importanti di storia del calcio. La rivalità tra queste due leggende ha sempre diviso gli appassionati, tra chi preferisce l'argentino e chi il portoghese. Nella giornata odierna uscirà un'intervista di Piers Morgan a CR7 ed il trailer promette già scintille.

Cristiano Ronaldo: "Messi non è più forte di me" — Nel periodo che va dal 2008 al 2017, Messi e Ronaldo hanno dominato il Pallone d'Oro. In quegli anni, entrambi hanno vinto cinque volte a teste l'ambito premio individuale ma la Pulga, grazie ai trionfi nel 2019, nel 2021 e nel 2023, ha superato l'attaccante portoghese. La rivalità tra questi due grandi campioni, che tra loro si stimano e rispettano, ha raggiunto il suo punto più al quando entrambi hanno militato nelle squadre più importanti della Liga spagnola: l'argentino al Barcellona ed il lusitano al Real Madrid ed ogni Clásico, quindi, prometteva gol e spettacolo. Con gli anni, però, gli scontri in campo tra i due sono diminuiti ed ora giocano anche in due continenti differenti, visto che Messi gioca in MLS con l'Inter Miami e CR7 in Saudi Pro League con l'Al-Nassr.

Nelle prossime ore, il giornalista Piers Morgan pubblicherà un'intervista fatta a Cristiano Ronaldo ed il trailer promette già scintille. Lo spezzone pubblicato dal giornalista sui suoi profili social ha scosso il mondo calcistico ed i suoi appassionati, visto che l'attaccante ex Manchester United e Juventus ha detto la sua riguardante la questione di chi sia più forte tra lui e Messi. Nel trailer si può vedere CR7 pronunciare le seguenti parole: "Messi migliore di me? Non voglio essere umile. Non sono d'accordo". Ovviamente si tratta solo una piccolissima parte dell'intervista, in attesa di quell'intera.