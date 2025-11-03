L'Al-Nassr ha superato l'Al-Fayha per 2-1 grazie a un calcio di rigore del suo numero 7 al minuto 104

Filippo Montoli 3 novembre - 10:43

L'Al-Fayha di Pedro Emanuel è uscito sconfitto dal match con l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Decisivo per il 2-1 finale è stato proprio il portoghese, grazie a una doppietta. Il secondo gol, su calcio di rigore, è stato però duramente criticato dal tecnico avversario. Secondo lui, è stato concesso solo perché dall'altro lato c'era il campione con la 7 sulle spalle. Cristiano Ronaldo mantiene così il primo posto, mentre Pedro Emanuel si ferma al decimo.

Cristiano Ronaldo fa doppietta, ma Pedro Emanuel ha qualcosa da ridire — Continuano le polemiche dopo la partita tra Al-Nassr e Al-Fayha di sabato. Dopo le dure critiche di Jorge Jesus per un gol annullato a Coman, arrivano anche quelle dell'altro allenatore, Pedro Emanuel. Se il primo si è lamentato dell'assurdità di togliere un gol per fuorigioco di un orecchio, il secondo si è concentrato sul gol che ha dato la vittoria agli avversari. La squadra di Cristiano Ronaldo ha infatti trovato la rete del 2-1 solo al 104' su calcio di rigore.

Il tecnico portoghese ha voluto quindi criticare campionato e arbitri, i quali a suo dire farebbero di tutto per favorire il numero 7: "Così non ha senso giocare 34 partite, se alla fine l'obiettivo è soddisfare Ronaldo". Secondo Pedro Emanuel, è un atteggiamento che si ritorce contro la stessa Saudi League: "Quello che è successo oggi non fa bene alla crescita del nostro campionato".

Con questo risultato l'Al-Nassr rimane in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo 7 partite. Con i due gol, invece, Cristiano Ronaldo arriva a nove realizzazioni stagionali per i sauditi e a 952 in carriera. La squadra ha reagito alla dura sconfitta in coppa con l'Al-Ittihad che ha ancora rimandato la conquista di un primo trofeo in terra araba per il numero 7. L'Al-Fayha, invece, rimane al decimo posto con 8 punti e allunga a 3 le gare senza vittorie.