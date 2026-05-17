Il River Plate conquista la finale del Torneo Apertura dopo una semifinale infuocata contro il Rosario Central. Decisivo il rigore trasformato da Facundo Colidio, che regala alla squadra la prima finale della gestione Coudet. La partita, giocata in un Monumental carico di tensione, è stata segnata da un clima ostile nei confronti di Angel Di Maria, bersagliato per tutta la gara da fischi e cori. Un match duro, fisico e ricco di episodi controversi, deciso da dettagli e nervi tesi. Il River ora attende il proprio avversario tra Argentinos Juniors e Belgrano, con la finale in programma il 24 maggio a Córdoba. Una serata che unisce gioia sportiva e fortissime polemiche.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

“SECANUCAS, FIDEO SECANUCAS”.



La gente de River, a Angel Di María. 🤬🇦🇷 pic.twitter.com/vNUFzA7FR6 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 16, 2026

Scontro e tensione al Monumental

Colidio decide, River Plate in finale tra polemiche

Cosa è successo con Di Maria

ROSARIO, ARGENTINA - 14 SETTEMBRE: Angel Di Maria del Rosario Central reagisce durante una partita del Torneo Clausura Betano 2025 tra Rosario Central e Boca Juniors all'Estadio Gigante de Arroyito il 14 settembre 2025 a Rosario, Argentina. (Foto di Luciano Bisbal/Getty Images)

Lasi apre in unsubito incandescente, con ilspinto dal proprio pubblico e il Rosario Central costretto a reggere l’urto. Di Maria diventa fin dai primi minuti il bersaglio del tifo avversario, tra fischi e insulti che accompagnano ogni sua giocata. In campo, però, la partita resta bloccata e molto fisica, con poche occasioni pulite ma grande intensità. L’episodio più pesante arriva con un duro intervento che costringe Sebastianal cambio, in una gara sempre più nervosa e spezzettata. Il primo tempo si chiude senza reti, ma con la sensazione di una sfida pronta a esplodere da unNella ripresa ilalza il ritmo e sfrutta gli episodi chiave della partita. Il momento decisivo arriva su calcio di rigore: Facundo Colidio non sbaglia e porta avanti i suoi, facendo esplodere il. Il Rosario Central prova a reagire ma fatica a costruire occasioni concrete, mentre la gara si accende ulteriormente tra contrasti duri e proteste. Un secondo rigore nel finale chiude definitivamente i giochi e consegna all’accesso alla finale.però forti le, soprattutto per il clima ostile riservato a Di Maria

Angel Di Maria è stato bersaglio di una dura contestazione. Il clima ostile è iniziato già nel riscaldamento, con fischi e insulti dal pubblico del Monumental, proseguiti poi per l’intera durata del match. Ogni suo tocco di palla è stato accompagnato da una forte reazione dello stadio, tra cori e fischi continui. Nonostante ciò, il giocatore ha provato a incidere sulla partita, agendo soprattutto sulla fascia e cercando di creare pericoli, senza però riuscire a risultare decisivo in una gara molto intensa e spezzettata.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui