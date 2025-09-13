Le continue proteste per i calendari troppo fitti ha indotto la Fifa a rivedere qualcosa nell'organizzazione degli impegni nazionali e internazionali

Luca Paesano Redattore 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 20:02)

Grandi cambiamenti in arrivo per quanto riguarda le prossime soste per le nazionali. La Fifa è pronta ad apportare un'importante modifica ai calendari ed accorpare in un'unica finestra le pause abitualmente previste ad inizio settembre e a metà ottobre. La modifica entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione e sarà valida almeno fino al Mondiale del 2030.

Soste nazionali, la Fifa cambia il calendario Le continue e pressanti proteste per i calendari troppo fitti hanno inevitabilmente portato gli organi istituzionali a dover valutare provvedimenti per rivedere qualcosa nella programmazione delle varie competizioni nazionali e internazionali. Per rispondere alle esigenze dei calciatori e dei club, la Fifa ha annunciato una svolta epocale pronta a cambiare i calendari a partire dalla prossima stagione. Niente più doppia sosta a settembre e ottobre per le nazionali, ma un'unica pausa di tre settimane tra il 21 settembre ed il 6 ottobre. In questa finestra, ogni nazionale giocherà quattro partite.

Non cambia dunque il numero di impegni, ma cambia la distribuzione delle stesse sfide. È un compromesso che consente innanzitutto di dare maggiore continuità sia al lavoro dei club che a quello delle nazionali stesse. Allo stesso tempo, si riducono in questa maniera i viaggi e gli spostamenti internazionali e intercontinentali dei vari calciatori convocati. La novità sarà introdotta nella stagione 2026/27 e resterà in vigore almeno fino al Mondiale del 2030. Un quadriennio che servirà alla Fifa se sia una soluzione valida o meno.