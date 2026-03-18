A poche settimane dal suo ingresso in società, lo youtuber ha già esonerato l'allenatore. Al suo posto, in veste di manager ad interim un'ex stella del Liverpool

Francesco Intorre 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 17:13)

Dopo aver conquistato il mondo dei social, Olajide "JJ" Olatunji, in arte KSI, ha deciso di entrare a far parte del mondo del calcio. Da poche settimane il fenomeno di YouTube è diventato co-proprietario del Dagenham & Redbridge, club della sesta divisione inglese. Neanche il tempo di entrare a far parte della squadra che KSI ha già preso una decisione importantissima. L'allenatore Lee Bradbury è stato esonerato. Essendoci di mezzo lo youtuber, non poteva che esserci un'assurdità. Bradbury è stato silurato dopo aver ottenuto una vittoria per 3-2 in trasferta contro il Farnborough. Risultato che lo stesso KSI aveva festeggiato sui social scrivendo: "Fantastica vittoria in trasferta!!!".

Lo youtuber ha già scelto il sostituto per la panchina della sua squadra, ovvero Andy Carroll. L'ex stella di Liverpool e Newcastle, a 37 anni, è un tuttofare per il club: non solo gioca per i Daggers (12 presenze e 6 gol prima dell'infortunio di dicembre), ma da febbraio è anche lui co-proprietario e azionista della squadra. E da oggi sarà anche allenatore ad interim.

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L'ambizione di KSI e Carroll: ricalcare il Wrexham e sognare la Premier — Nonostante la squadra attualmente si trovi lontana dalla zona playoff, in dodicesima posizione, KSI fa sul serio. Il suo sogno sarebbe quello di ricalcare le orme di Ryan Reynolds con il suo Wrexham, capace addirittura di arrivare a spaventare il Chelsea in FA Cup. Lo youtuber vola decisamente alto, come ha sempre fatto nei suoi video, e ha rivelato di avere grandi piani per portare il Dagenham & Redbridge fino in Premier League.

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Il debutto di Carroll contro il leggendario Neil Warnock — Andy Carroll è pronto a debuttare in panchina, ma troverà già un primo, difficilissimo ostacolo. L'esordio avverrà sabato contro il Torquay United, che ha come allenatore un'autentica leggenda del calcio inglese, ovvero Neil Warnock. Lo scontro generazionale è clamoroso. L'allenatore del Torquay ha 77 anni, ovvero il doppio dell'età di Carroll, e ha iniziato ad allenare la bellezza di nove anni prima che l'ex attaccante del Liverpool nascesse. Carroll, il pupillo di KSI, dovrà subito dimostrare di avere la pasta giusta per poter sedere sulla panchina di un club così ambizioso.

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