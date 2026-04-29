Il Tolosa si prepara a voltare definitivamente pagina in vista della prossima stagione calcistica. Al termine del campionato finisce l'era Novell: il tecnico spagnolo lascerà la guida della squadra a fine stagione. Una decisione che segna la conclusione di un ciclo per il Tolosa, pronto a varare un nuovissimo progetto sportivo a partire dalla prossima stagione.

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L'addio di Novell al Tolosa

Il contratto dell'allenatore scadrà al termine della stagione in corso e la società ha deciso di non rinnovare l'accordo. Questa scelta, maturata nelle ultime settimane di colloqui, non è legata a una rottura drastica o ai risultati più recenti, come la recente e bruciante eliminazione in semifinale di Coupe de France per mano del Lens, ma deriva piuttosto dalla naturale conclusione di un percorso. La proprietà desidera lanciare un nuovo progetto tecnico, mentre lo stesso allenatore è alla ricerca di nuovi stimoli professionali per la sua carriera.

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Nonostante le voci sul futuro, l'obiettivo primario per il Tolosa resta quello di concludere l'attuale campionato francese nel miglior modo possibile. L'imperativo è onorare la maglia, difendere la posizione in classifica e restare competitivi fino all'ultimo minuto utile di questa gestione tecnica.

Il calciomercato degli allenatori

Con l'ufficialità dell'addio in vista, il calciomercato degli allenatori si accende. Su Novell si registra già un forte interesse dalla Spagna, in particolare dal Girona. Il club catalano, che potrebbe salutare Michel (corteggiato dall'Ajax), vede in Novell il profilo ideale per dare continuità alla propria filosofia di gioco in Liga.

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Parallelamente, la dirigenza del Tolosa ha già iniziato a muoversi per individuare il nuovo allenatore che siederà in panchina il prossimo anno. Tra i vari profili sondati, spicca il nome di Olivier Pantaloni, tecnico che ben conosce le dinamiche del calcio francese. Il suo eventuale arrivo potrebbe portare anche a una riorganizzazione dello staff, inaugurando ufficialmente una nuova e ambiziosa era.

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