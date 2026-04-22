Battuto il Tolosa 4-1 con rete anche di Thauvin. Nell'altra semifinale giocano Strasburgo e Nizza

Federico Iezzi Collaboratore 22 aprile - 11:21

Una notte da sogno e da leggenda quella di ieri: Il Lens, secondo in campionato ad un solo punto da PSG, ha travolto il Tolosa per 4-1 in semifinale, ed è ora in finale di Coppa di Francia. L'RC Lens non andava in finale dal 1998 e non ha mai vinto la competizione. In finale se la vedrà con una tra Strasburgo e Nizza.

Il Lens in finale di Coppa di Francia — La formazione allenata da Pierre Sage ha semplicemente dominato la partita fin dai primi minuti. La squadra è in stato di grazia e si vede dai quattro gol che le hanno regalato il trionfo di ieri sera. Ha aperto le danze Thauvinsu rigore, mentre appena nove minuti dopo è arrivato il gol di di Saint-Maximin. Dopo la inutile rete di Hidalgo per il Tolosa, i padroni di casa dilagano con Udol e poi Thomasson nel secondo tempo. Scattato il 90° minuto, è iniziata la festa della città. I tifosi si sono riversati sul prato dello stadio Bollaert per festeggiare i loro eroi in una festosa invasione di campo che ha rapidamente fatto il giro del web mentre l'intera città era una bolgia festante.

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Non accadeva dal 1998 — Per questo club è, senza dubbio, un periodo magico. Come se non bastasse la lotta per la vittoria del campionato contro il PSG, il Lens è secondo ma un solo punto lo separa dai parigini, ora arriva anche la finale di Coppa di Francia. Finale che mancava dal lontano 1998. Il club Sangs et Ors ha disputato tre finali (1948, 1975 e 1998) ma non è mai riuscito a vincere la coppa nazionale. In bacheca, invece, c'è una Ligue 1, vinta sempre nel 1998. Il Lens ora ha l'opportunità di rimediare e conquistare l'ambito trofeo: il 22 maggio allo Stade de France contro la vincente della semifinale tra Strasburgo e Nizza, che si affronteranno mercoledì sera allo stadio Meinau.