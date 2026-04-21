Non si placano le proteste degli ultras delle due squadre: il malcontento per le multiproprietà cresce sempre di più

Vincenzo Di Chio 21 aprile - 19:04

Nel calcio moderno, sempre più club vengono acquistati da grandi gruppi internazionali che controllano più squadre in diversi Paesi. Ed è proprio in questo contesto che nasce la protesta congiunta dei tifosi del Lorient e Strasburgo. Due tifoserie che, pur avendo storie e identità diverse, si ritrovano unite in questa battaglia.

Le due squadre che militano in Ligue 1, hanno manifestato il loro disappunto riguardo le multiproprietà: la loro mobilitazione non è solo un gesto simbolico, ma rappresenta un sentimento ormai diffuso nel calcio europeo.

La protesta del Lorient — In occasione della partita di Ligue 1 tra Lorient e Strasburgo, i gruppi organizzati delle due squadre hanno deciso di manifestare il proprio dissenso contro la multiproprietà. Il Lorient è stato acquistato all'inizio dell'anno dal gruppo americano Black Knight Football, che possiede anche il Bournemouth in Inghilterra e il Moreirense in Portogallo, oltre a mantenere una serie di legami con i club in America, Asia e Oceania.

Secondo i Merlus Ultras(sostenitori del Lorient), questo tipo di società rischia di danneggiare in club, trasformandolo in una vera e propria azienda. Per questo motivo è stata organizzata una protesta: il corteo partità dal Parc Jules Ferry alle 12, attraversando poi varie zone di Lorient. L'obiettivo primario di questa "marcia" è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica prima dell'avvio della gara.

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su BET365

La contestazione dei tifosi dello Strasburgo — La situazione dello Strasburgo è altrettanto complessa. Dal 2023 la società è controllata dal consorzio BlueCo, creato inizialmente per l'acquisto del Chelsea da parte di Abramovich. Questo legame ha alimentato forte critiche da parte dei tifosi della Tribune Ouest Strasbourg, che vedono la loro squadra sempre più vicino ad un club "di seconda fascia" rispetto ai londinesi.

Nel tempo, il malcontento è cresciuto a causa di idee che non rispecchiano il valore del club. Tra queste, i frequenti prestiti di giovani provenienti proprio dai Blues e alcune scelte della società ritenute a favore del club d'Inghilterra. Anche il presidente Marc Keller è stato spesso contestato e fischiato. Episodi come il trasferimento del tecnico Rosenior e il giocatore Emegha, hanno scaturito l'ira dei sostenitori. Allo stadio Le Meinau, le proteste sono ormai frequenti: i tifosi hanno scioperato più volte mostrando striscioni di contestazione.

Anche in vista della prossima trasferta, la protesta conferma una frattura sempre più profonda tra i tifosi e la dirigenza, segno di un enorme malcontento.