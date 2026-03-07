Brutta sconfitta dei campioni in carica. Ora il Lens può avvicinarsi e riaprire il campionato

Federico Iezzi Collaboratore 7 marzo - 17:25

Il Paris Saint-Germain cade in casa contro il Monaco, alla quarta vittoria di fila. La pesante sconfitta, 1-3, riapre la Ligue 1: adesso il Lenssi trova ad appena quattro punti dalla capolista parigina. Così la squadra di Luis Enrique ha rimediato la sua quarta sconfitta in campionato. Numero che rende l'idea che il club parigino non è più imbattibile. Corollario di questa affermazione, è un dato impressionante: quattro sconfitte sono lo stesso numero di quelle ottenute sommando le ultime due stagioni.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

Il PSG perde in casa contro il Monaco — Una brutta e inaspettata battuta d'arresto quella di ieri sera del PSGdi Luis Enrique. Tre reti subite sul campo del Parco dei Principi e il campionato riaperto a favore del Lens che insegue a soli quattro punti di distanza. Il Monaco di Pocognoli è semplicemente un rullo compressore: Akliouch sblocca la partita al 27°, nella ripresa segna Golovin e poi Barcola accorcia per i padroni di casa. Gli ospiti chiudono la questione al 77° con Balogun.

Per il Monaco è la quarta vittoria consecutiva, per i parigini una sconfitta che proprio non ci voleva. "Abbiamo iniziato questa partita con qualche imprecisione e poca fiducia. Il Monaco è una ottima squadra e ha giocato molto bene. Per noi è un momento difficile e dovremo correggerlo", ha commentato il tecnico dei parigini.

Clicca sull'immagine per guardare le partite gratis su Sisal

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto Goldbet

Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis su Lottomatica

Si riapre la Ligue 1 — Quella di ieri è senza dubbio una partita che potrebbe risultare fondamentale nella storia di questa Ligue One. Con la sconfitta dei campioni in carica, infatti, il campionato francese entra in una nuova fase. Il Lens, fermo a quattro punti di distanza dai parigini, ha l'occasione per accorciare le distanze. Se il Lens dovesse battere il Metz domenica andrebbe ad appena un punto di distanza dal PSG. E, potenzialmente, Lens-PSG, che si gioca l'11 aprile, potrebbe diventare una partita davvero decisiva per la vittoria del titolo.

Per la squadra del Principato, invece, i tre punti di ieri confermano il quinto posto (e quindi la qualificazione all'Europa League, e la proiettano a soli tre dal Marsiglia e dalla quarta posizione. Il quarto posto, in Francia, garantisce l'accesso alle qualificazioni per la Champions Leauge.