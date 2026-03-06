Come spesso si dice "non c'è due senza tre". Proprio così, perché questa sera andrà in scena il big match della Ligue1 PSG-Monaco. Si tratta, appunto, della terza sfida in meno di un mese, dato che i due club si sono affrontati nei playoff della Champions League (sfida andata-ritorno) solo lo scorso febbraio. Questa volta in palio ci sono tre punti per la classifica: ai padroni di casa servono per allungare sul Lens, mentre per i monegaschi sono importanti per rilanciare la candidatura per un posto in Europa.
Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League, PSGe Monaco si ritrovano l'uno contro l'altro questa sera al Parco dei Principi, sfida valida per la 25^giornata di Ligue1. La squadra di Luis Enrique cerca la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Metz e Le Havre, importante soprattutto per allungare il vantaggio a sette punti sul Lens, impegnato domenica proprio contro i granata. I monegaschi, invece, cercano la "vendetta" dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano dei parigini e una vittoria per rilanciarsi in ottica Europa.
PSG e Monaco nella loro storia si sono affrontate 118 volte tra campionato e coppe ed è qui che viene il bello. Se non il clamoroso. Il Monaco si è rivelata la vera bestia nera per i parigini dato che il bilancio tende nettamente a favore dei monegaschi: 49 sono i successi per i biancorossi contro i 39 dei parigini. Mai nessuna squadra ha vinto più volte nella storia contro i campioni in carica. Un dato che certamente lascia sorpresi i tifosi del calcio, eppure la situazione è proprio questa.
Un divario che, però, negli ultimi anni il PSG è riuscito passo dopo passo a colmare. Nelle ultime 50 partite, per esempio, i parigini ne hanno vinte ben 24, mentre i monegaschi appena 11. 15 invece i pareggi. Tra le sfide storiche, inoltre, è da ricordare il roboante 7-1 del PSG inflitto ai rivali il 15 aprile 2018. Un punteggio che rimane tutt'ora il divario più largo di tutta la storia. Inoltre, PSG-Monaco si sono sfidati ben 5 volte nelle ultime finali delle Coppe Nazionali e, in tutte e cinque le sfide, a sollevare il trofeo sono sempre stati i parigini.
