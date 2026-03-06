Nella storia del calcio francese nessuno ha sconfitto i parigini tanto quanto i monegaschi. Questa sera in palio punti importanti per lo scudetto e per l'Europa

Come spesso si dice "non c'è due senza tre". Proprio così, perché questa sera andrà in scena il big match della Ligue1 PSG-Monaco. Si tratta, appunto, della terza sfida in meno di un mese, dato che i due club si sono affrontati nei playoff della Champions League (sfida andata-ritorno) solo lo scorso febbraio. Questa volta in palio ci sono tre punti per la classifica: ai padroni di casa servono per allungare sul Lens, mentre per i monegaschi sono importanti per rilanciare la candidatura per un posto in Europa.

PSG, i parigini hanno trovato il loro acerrimo nemico: nessuno come il Monaco — Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League, PSGe Monaco si ritrovano l'uno contro l'altro questa sera al Parco dei Principi, sfida valida per la 25^giornata di Ligue1. La squadra di Luis Enrique cerca la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Metz e Le Havre, importante soprattutto per allungare il vantaggio a sette punti sul Lens, impegnato domenica proprio contro i granata. I monegaschi, invece, cercano la "vendetta" dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano dei parigini e una vittoria per rilanciarsi in ottica Europa.

PSG e Monaco nella loro storia si sono affrontate 118 volte tra campionato e coppe ed è qui che viene il bello. Se non il clamoroso. Il Monaco si è rivelata la vera bestia nera per i parigini dato che il bilancio tende nettamente a favore dei monegaschi: 49 sono i successi per i biancorossi contro i 39 dei parigini. Mai nessuna squadra ha vinto più volte nella storia contro i campioni in carica. Un dato che certamente lascia sorpresi i tifosi del calcio, eppure la situazione è proprio questa.

Un divario che, però, negli ultimi anni il PSG è riuscito passo dopo passo a colmare. Nelle ultime 50 partite, per esempio, i parigini ne hanno vinte ben 24, mentre i monegaschi appena 11. 15 invece i pareggi. Tra le sfide storiche, inoltre, è da ricordare il roboante 7-1 del PSG inflitto ai rivali il 15 aprile 2018. Un punteggio che rimane tutt'ora il divario più largo di tutta la storia. Inoltre, PSG-Monaco si sono sfidati ben 5 volte nelle ultime finali delle Coppe Nazionali e, in tutte e cinque le sfide, a sollevare il trofeo sono sempre stati i parigini.

