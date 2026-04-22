Il portiere del Getafe si appresta a tagliare un traguardo prestigioso. Per lui si aprono le porte al podio all-time di giocatori con il maggior numero di partite consecutive giocate in Spagna. E il primo posto non è distante

Francesco Lovino Redattore 22 aprile - 10:01

David Soria ha compiuto 33 anni lo scorso 4 aprile, formalmente avviandosi all'ultima parentesi della sua carriera. Il portiere, dalla stagione 2018-2019 al Getafe, è invece ancora un punto fermissimo della formazione spagnola. È, infatti, risaputo che l'estremo difensore sia ad un passo da un record a dir poco invidiabile, simbolo di longevità e continuità spaventose nel calcio.

David Soria, la lunga rincorsa — 3 anni li ha trascorsi nella seconda formazione del Siviglia, dal 2013 al 2016, facendosi le ossa e preparandosi al grande calcio. Proprio nel Siviglia, poi, si è fatto conoscere al meglio. Dapprima nelle vesti di dodicesimo uomo ha racimolato qualche presenza in Copa del Rey, poi l'esordio in Liga nella stagione 2016-2017, ormai 9 anni fa. L'anno successivo raccoglierà 15 presenze nel campionato spagnolo, cominciando a scalare posizioni nelle gerarchie tecniche della sua squadra.

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Proprio l'estate del 2018, David Soria passerà al Getafe, a cui ancora oggi rimane fortemente legato. Le 36 apparizioni complessive con la maglia del Siviglia gli sono servite per difendere stabilmente i pali della sua nuova squadra. Eccezion fatta per le 28 gare giocate nella stagione 20-21, ha praticamente sempre giocato tutte le partite in campionato, fermandosi a 37 gare in Liga nell'annata 2018-2019.

Ai piedi del podio — David Soria, oggi, ha assommato in carriera 380 partite con i soli due club in cui ha militato. Di esse 352 sono arrivate nei campionati di riferimento. A pesare nel dato, però, è il fatto che le ultime 183 presenze siano state messe a referto consecutivamente, rendendo David Soria il quarto di sempre in questa speciale graduatoria nella Liga.

Con un'altra partita raggiungerebbe Andoni Zubizarreta, altro storico ex portiere fermo a 184. Inoltre, non appare così distante neppure il primatista di questa graduatoria, essendo Larranaga che di partite consecutive ne giocò 192. "Non mi piace parlarne molto e ancora meno fin quando non è stato realizzato", ha detto in un'intervista con MARCA. "Allora saremo tranquilli e tracceremo la linea e, quando la incontreremo, dovremo festeggiare".