L'ex calciatore gallese Robbie Savage ha deciso di fare quattro cambi dopo solo un minuto di partita. Il tecnico del Forest Green Rovers ha sorpreso molti tifosi presenti sugli spalti, ma la scelta è meno assurda di quel che sembri. Non è la prima volta infatti che Savage ricorre a questo trucchetto per aggirare una precisa regola della competizione. Ecco il motivo dei così tanti cambi anticipati nella partita contro il Wolverhampton U21 in National League Cup.
Il singolare episodio è avvenuto durante il secondo turno della National League Cup tra Forest Green Rovers e Wolverhampton U21