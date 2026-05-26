Andrew Robertson, terzino di 32 anni, ha salutato il Liverpool con cui ha giocato per 9 stagioni aprendo la porta a nuove avventure calcistiche. Con la maglia dei reds ha giocato 378 partite tra tutte le competizioni, segnando 14 reti e fornendo 69 assist ai compagni, formando insieme a Trent Alexander-Arnold una delle coppie più iconiche del calcio moderno. Con il Liverpool ha conquistato svariati trofei, tra cui la Premier League nel 2020 che mancava da 30 anni e la Champions League nel derby inglese contro il Tottenham, la sua possibile destinazione futura.

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Robertson saluta il Liverpool: la sua lettera pubblicata su Instagram

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Al termine dell'ultima partita di campionato giocata contro il Brentford ad, Robertson ha ricevuto un caloroso saluto da parte di tutti i suoi tifosi, che gli hanno anche riservato una coreografia con la scritta "Robbo", soprannome assegnato dagli stessi tifosi reds che hanno voluto omaggiare uno dei terzini più forti della storia del calcio inglese. Anche il terzino al termine della sua ultima garae i tifosi che invece, dall'inizio alla fine, l'hanno fatto sentire a casa:"Ho passato tutta la settimana a dire a tutti quelli che fanno parte di questa realtà, dai giocatori allo staff, quanto siano importanti per me. Ora tocca a me dire alle persone più importanti del club quanto siano importanti per me. E quelle siete voi.

Fin dal primo giorno, l’affetto e il sostegno che mi avete dimostrato sono stati incredibili. Il vostro sostegno mi ha sempre dato quella motivazione in più per dare il meglio di me stesso. Abbiamo trascorso insieme tante serate e giornate speciali e per questo vi sarò eternamente grato.

Le partite in casa, quelle in trasferta, i viaggi a Wembley o le parate. Voi ragazzi venite SEMPRE in gran numero e non l'ho mai dato per scontato. Siete il cuore pulsante del club e i migliori tifosi del mondo. Grazie per l'accoglienza di ieri, la porterò con me per il resto della mia vita. Voi siete la mia famiglia. Questo non è un addio, è un arrivederci".

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: I tifosi del Liverpool mostrano un messaggio di ringraziamento per il giocatore in partenza, Andrew Robertson, prima della partita di Premier League tra Liverpool e Brentford ad Anfield il 24 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

Già da tempo Andrew Robertson ha un accordo verbale con il Tottenham, e il patto con la squadra londinese sarebbe stato valido in caso di salvezza, che è arrivata all'ultima giornata grazie soprattutto allo zampino di Roberto De Zerbi. Nonostante ciò, anche la Juventus ha chiesto informazioni per il terzino sinistro che andrebbe a giocare almeno l'Europa League con l'obiettivo di vincere tutte le competizioni nazionali sotto la guida del confermato tecnico bianconero, Luciano Spalletti.

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