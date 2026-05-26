Andy Robertson rientra tra i tantissimi parametri zero che saranno presenti sul mercato quest'estate, ma il suo futuro potrebbe riservare delle sorprese: nel mirino del Tottenham da diverse settimane, sul terzino scozzese spunta sorprendentemente anche la Juventus, pronta a giocarsi le sue carte.

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La Juve piomba su Robertson: i dettagli

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, negli ultimi giorni lasta lavorando attivamente per provare a soffiare dalle mani del Tottenham, terzino scozzese classe 1994 che lascerà ila parametro zero dopo nove stagioni in maglia Reds. Gli Spurs sono in contatto con il giocatore ormai da diverso tempo e aspettavano la conferma ufficiale della promozione per poterlo firmare, ma nel frattempo è piombato proprio il club bianconero presentando allo scozzese la propria proposta, cercando di superare il club londinese. Con le due offerte sul tavolo, ora la decisione spetta allo stesso, chiamato ad una scelta non indifferente dopo una vita vissuta in Inghilterra.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 12 GENNAIO 2026 Andrew Robertson durante il match di FA Cup tra Liverpool e Barnsley ad Anfield. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Una vita ad Anfield

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Juve-Tottenham: duello aperto

Sono passati nove anni da quel luglio, quando all'età di 23 anni Robertson saluta L'e approda alper soli 8 milioni di sterline, rimanendoci per quasi dieci anni e contribuendo alla storia recente del club. Lo scozzese ha collezionato in bachecaCon un video su Instagram pubblicato lo scorso 9 aprile,ha annunciato l'addio al Liverpool: "Il Liverpool e i suoi tifosi saranno sempre tutto per me."Il, forte della salvezza conquistata all'ultima giornata con la vittoria sull'Everton, resta in vantaggio nella corsa al giocatore avendo stabilito ogni dettaglio contrattuale con largo anticipo rispetto alle pretendenti, ma Robertson ha atteso di capire le sorti degli Spurs prima di prendere qualsiasi decisione e, con l'inserimento della, la situazione si sta trasformando in un vero intreccio di mercato, che solo lo stesso scozzese può chiarire definitivamente.

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