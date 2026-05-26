Juve e Spurs si sfidano per un parametro zero di lusso: il Tottenham è avanti, ma i bianconeri provano il sorpasso
Il Tottenham vince in casa dell'Aston Villa ed esce dalla zona retrocessione
Andy Robertson rientra tra i tantissimi parametri zero che saranno presenti sul mercato quest'estate, ma il suo futuro potrebbe riservare delle sorprese: nel mirino del Tottenham da diverse settimane, sul terzino scozzese spunta sorprendentemente anche la Juventus, pronta a giocarsi le sue carte.
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La Juve piomba su Robertson: i dettagliSecondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, negli ultimi giorni la Juventus sta lavorando attivamente per provare a soffiare dalle mani del Tottenham Andy Robertson, terzino scozzese classe 1994 che lascerà il Liverpool a parametro zero dopo nove stagioni in maglia Reds. Gli Spurs sono in contatto con il giocatore ormai da diverso tempo e aspettavano la conferma ufficiale della promozione per poterlo firmare, ma nel frattempo è piombato proprio il club bianconero presentando allo scozzese la propria proposta, cercando di superare il club londinese. Con le due offerte sul tavolo, ora la decisione spetta allo stesso Robertson, chiamato ad una scelta non indifferente dopo una vita vissuta in Inghilterra.
Una vita ad AnfieldSono passati nove anni da quel luglio 2017, quando all'età di 23 anni Robertson saluta L'Hull City e approda al Liverpool per soli 8 milioni di sterline, rimanendoci per quasi dieci anni e contribuendo alla storia recente del club. Lo scozzese ha collezionato in bacheca 2 Premier League, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Mondiale per Club. Con un video su Instagram pubblicato lo scorso 9 aprile, Robertson ha annunciato l'addio al Liverpool: "Il Liverpool e i suoi tifosi saranno sempre tutto per me."
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Juve-Tottenham: duello apertoIl Tottenham, forte della salvezza conquistata all'ultima giornata con la vittoria sull'Everton, resta in vantaggio nella corsa al giocatore avendo stabilito ogni dettaglio contrattuale con largo anticipo rispetto alle pretendenti, ma Robertson ha atteso di capire le sorti degli Spurs prima di prendere qualsiasi decisione e, con l'inserimento della Juventus, la situazione si sta trasformando in un vero intreccio di mercato, che solo lo stesso scozzese può chiarire definitivamente.
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