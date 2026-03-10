Qualche drone volato troppo vicino alla finestra e la paura di essere costantemente controllati. Così nasce una bizzarra causa civile che vede direttamente coinvolto Rodri. Il centrocampista del Manchester City, appassionato di questi piccoli e telecomandabili velivoli, non ha mai mancato di farsi notare sul suo balcone, intento a giocarci. Certi che sia lui dunque a manovrarli, è partita una denuncia dai vicini. Questi ultimi, infatti, si direbbero infastiditi dalla questione.
Il caso
Rodri, il suo drone infastidisce i vicini e scatta la denuncia: “Siamo tormentati”
Rodri, che fai? I vicini infastiditi dai suoi droni
È il grattacielo Salford della Greater Manchester il palazzo da cui Rodri avrebbe fatto volare i suoi droni. Troppo vicini alle finestre dei residenti condominiali perché non fossero al centro di polemiche. In particolare, mentre guardava la televisione, un residente ha visto sorvolare il drone a pochissimi metri da lui e ha deciso così di rivolgersi alle autorità.
Al media The Sun ha parlato un vicino ribadendo il senso di preoccupazione per quanto è accaduto: "Mia moglie ne è molto infastidita. Uno dei vantaggi di vivere così in alto è che nessuno ti infastidisce, ma ora siamo tormentati da Rodri e dal suo drone".
Il City non si espone
Per il momento, il Manchester City non ha espresso alcuna parola in merito. Il disagio e il timore dei vicini sono innegabili e riguarderebbero la loro privacy. Occorre accertare se sia stata seriamente violata. I droni, infatti, necessitano di uno spazio apposito in cui volare e hanno delle regole rigide a cui attenersi. È la Civil Aviation Authority a scandirle, mentre alla Greater Manchester Police l'onere di verificare che non siano state infrante.
