Rodri, centrocampista del Manchester City, è alle prese con una curiosa e insospettabile denuncia. Stando ai vicini, li avrebbe spiati utilizzando droni che minacciano la privacy e la serenità del quartiere

Francesco Lovino Redattore 10 marzo - 20:46

Qualche drone volato troppo vicino alla finestra e la paura di essere costantemente controllati. Così nasce una bizzarra causa civile che vede direttamente coinvolto Rodri. Il centrocampista del Manchester City, appassionato di questi piccoli e telecomandabili velivoli, non ha mai mancato di farsi notare sul suo balcone, intento a giocarci. Certi che sia lui dunque a manovrarli, è partita una denuncia dai vicini. Questi ultimi, infatti, si direbbero infastiditi dalla questione.

Per chi vuole seguire il calcio e gli eventi sportivi in tempo reale, esistono diverse piattaforme che permettono di guardare le partite in streaming.

Rodri, che fai? I vicini infastiditi dai suoi droni È il grattacielo Salford della Greater Manchester il palazzo da cui Rodri avrebbe fatto volare i suoi droni. Troppo vicini alle finestre dei residenti condominiali perché non fossero al centro di polemiche. In particolare, mentre guardava la televisione, un residente ha visto sorvolare il drone a pochissimi metri da lui e ha deciso così di rivolgersi alle autorità.

Al media The Sun ha parlato un vicino ribadendo il senso di preoccupazione per quanto è accaduto: "Mia moglie ne è molto infastidita. Uno dei vantaggi di vivere così in alto è che nessuno ti infastidisce, ma ora siamo tormentati da Rodri e dal suo drone".

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di GoldBet