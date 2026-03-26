La dirigenza del Manchester City e Guardiola stanno premendo per far firmare il rinnovo a Rodri, per blindarlo e spegnere le sirene madrilene

Samuele Dello Monaco 26 marzo - 11:08

Il futuro di Rodri, perno del centrocampo del Manchester City e vincitore del Pallone d'Oro, torna a infiammare il mercato internazionale. Direttamente dal ritiro della Nazionale spagnola, il centrocampista ha rilasciato un'intervista in cui ha risposto alle voci di mercato. Rodri ha sorpreso tutti lasciando la porta spalancata a un clamoroso approdo al Bernabéu.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

Le parole del centrocampista spagnolo — Nonostante sia cresciuto ed esploso nell'Atletico Madrid, Rodri ha chiarito che i colori indossati in passato non precludono una futura avventura con i grandi rivali cittadini. Le sue parole sono state estremamente chiare: "Aver giocato nell'Atletico Madrid non mi impedirebbe di giocare nel Real Madrid; ci sono tanti giocatori che hanno fatto questo percorso nel corso del tempo", ha rivelato a OndaCerro.

Alla base di questa apertura c'è la consapevolezza del fascino e del prestigio che i Blancos esercitano su qualsiasi calciatore. "Non puoi rinunciare ai migliori club del mondo", ha sentenziato lo spagnolo, aggiungendo senza nascondersi: "Mi piacerebbe tornare a giocare in Spagna e a Madrid nella Liga? Sì, mi piacerebbe. Evidentemente".

La situazione contrattuale di Rodri — Il tempismo di queste dichiarazioni non è casuale. Il contratto che lega Rodri al club inglese scadrà il 30 giugno 2027. Questo rende la prossima estate un vero e proprio crocevia per la sua carriera.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

La dirigenza del Manchester City e Pep Guardiola stanno premendo per fargli firmare il rinnovo di contratto, per blindarlo e spegnere le sirene madrilene. Se invece Rodri dovesse rifiutare il rinnovo, a fine stagione entrerebbe nel suo ultimo anno di contratto. Questo costringerebbe il City a negoziare una cessione (si parla di cifre attorno ai 50 milioni di euro) per non perderlo a parametro zero l'anno successivo.

Acqua sul fuoco — Il centrocampista ha anche approfittato dell'occasione per spegnere definitivamente le polemiche nate nei mesi scorsi dopo la cerimonia del Pallone d'Oro. Smentendo le voci di presunte tensioni o inimicizie con le stelle del Real Madrid (come Vinicius), Rodri ha confessato di nutrire una "profonda ammirazione" per i fuoriclasse brasiliani e per i giocatori madrileni, dimostrando grande maturità sportiva.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.